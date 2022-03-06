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Son Dakika: Visa ve Mastercard'dan Rusya kararı! Operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdular

06.03.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa ve Mastercard'a ait kartların artık Rusya'da çalışmayacağı bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Visa ve Mastercard'dan Rusya kararı! Operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdular

Son dakika haberi: Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı. Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak için Rusya'daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı.

ARTIK ÇALIŞMAYACAK

Bu süreç tamamlandığında Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı kaydedilen açıklamada, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartların da Rusya'da çalışmayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa'nın Üst Yöneticisi Al Kelly, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere "işgal etmesinin" ve tanık olunan kabul edilemez olayların ardından harekete geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"MÜŞTERİLER, ORTAKLAR, TÜCCARLAR VE KART SAHİPLERİ ÜZERİNDE YARATACAĞI ETKİDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Kelly, "Bunun değerli meslektaşlarımız ve Rusya'da hizmet verdiğimiz müşteriler, ortaklar, tüccarlar ve kart sahipleri üzerinde yaratacağı etkiden dolayı üzgünüz. Bu savaş ve barış ve istikrara yönelik süregelen tehdit, değerlerimiz doğrultusunda yanıt vermemizi gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MASTERCARD AĞI TARAFINDAN DESTEKLENMEYECEK"

Mastercard'dan yapılan açıklamada da mevcut çatışmanın benzeri görülmemiş yapısı ve belirsiz ekonomik ortam dikkate alınarak Rusya'daki ağ hizmetlerinin askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus bankaları tarafından verilen kartlar artık Mastercard ağı tarafından desteklenmeyecek. Ülke dışında verilen herhangi bir Mastercard, Rus işletmelerinde veya ATM'lerinde çalışmayacaktır." ifadesi yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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