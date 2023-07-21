Son dakika | Vize işlem ücreti adı altında 100 milyon TL'lik vurgun! Bakan Yerlikaya duyurdu: Onlarca kişi yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yaşanan son gelişmeyi duyurdu. Buna göre; 2012 kişi 'vize işlem ücreti' dolandırıcılığı nedeniyle şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

2012 KİŞİDEN 100 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ!

Operasyon kapsamında: Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

NAKİT PARA VE RUHSATSIZ TABANCA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız sürecek."

