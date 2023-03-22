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  4. SON DAKİKA | WhatsApp ve Meta'ya para cezası! Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan dikkat çeken karar

SON DAKİKA | WhatsApp ve Meta'ya para cezası! Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan dikkat çeken karar

22.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan (KVKK) dikkat çeken bir WhatsApp ve Meta kararı geldi. KVKK, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası uyguladı.

SON DAKİKA | WhatsApp ve Meta'ya para cezası! Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan dikkat çeken karar

Alınan bilgiye göre Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

META VE WHATSAPP'A AYRI AYRI 2 MİLYON 665 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi. (AA)

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