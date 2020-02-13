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  4. Son dakika: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Son dakika: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Yalova Belediyesindeki 20 milyonluk vurgun operasyonunda ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı.

Son dakika: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

HALİT GÜLEÇ DE GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.

HALİT GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi? dedi.

DÜN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

HALİT GÜLEÇ TUTUKLANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de emniyetteki sorgusu tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Güleç tutuklandı.

Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Yalova Belediyesi Halit Güleç

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
akp belediyelerini araştırın anam avradım olsun cezaevleri yetmez. Hey yavrum heyy
iyi olmuş yolsuzluk kim yaparsa tutuklansin ama nerde
ASLINDA KAYYUM ATAYAMADIGINIZ BLDYE İÇİN TAM FURSAT BAŞKANIM DİREK TUTUKLAYIN Kİ SEÇİMLER KYBEDİKEN YERLERİ BU ŞEKİL ELE GEÇİRİN HARİKA BİR BENCE BŞKNDA GÖREVDEN ALINMALI O KİŞİYİ İŞE KİM ZAMANINDA ALINDIYSA AKP ZAMNINDA OLDUGUNU TAHMİN EDİYORUM
ne akp si 2 dönemdir benim bildiğim yalova chp nin. başkan bile bile aklı birini ise alırmi. bırakın bu İşleri. biraz de gerçekleri görün.
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