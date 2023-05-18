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  4. SON DAKİKA | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Cezası belli oldu

SON DAKİKA | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Cezası belli oldu

18.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.

SON DAKİKA | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Cezası belli oldu

Son dakika haberine göre Yargıtay, Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.

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