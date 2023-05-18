SON DAKİKA | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Cezası belli oldu

Son dakika haberi: Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.
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