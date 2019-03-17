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Son dakika: Yeni Zelanda'da kırmızı alarm! Havalimanı kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde camilere düzenlenen terör saldırılarıyla sarsılan Yeni Zelanda'da, Dunedin havaalanı şüpheli paket sebebiyle kapatıldı. Havalimanında kırmızı alarm verilmiş durumda.

Son dakika: Yeni Zelanda'da kırmızı alarm! Havalimanı kapatıldı

Yeni Zelanda'nın Dunedin havaalanı şüpheli paket sebebiyle kapatıldı. Uçuşların durdurulduğu havalimanına çok sayıda polis ve bomba imha ekibi gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda bomba ihbarı

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