Son dakika: Yeni Zelanda'da kırmızı alarm! Havalimanı kapatıldı

Yeni Zelanda'n\u0131n Dunedin havaalan\u0131 \u015f\u00fcpheli paket sebebiyle kapat\u0131ld\u0131. U\u00e7u\u015flar\u0131n durduruldu\u011fu havaliman\u0131na \u00e7ok say\u0131da polis ve bomba imha ekibi g\u00f6nderildi.\nGen\u00e7lerin \u015fok g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri saniye saniye kameraya kaydedildiYerel se\u00e7im 2019 - Mersin'de yar\u0131\u015f 'nefes nefese': Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kocamaz'\u0131n aday olamamas\u0131 kime yarayacak?Ayaklar\u0131n\u0131z ki\u015fili\u011finizi ele veriyor!
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