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  4. Son dakika... Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 58 bin personel katıldı

Son dakika... Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 58 bin personel katıldı

30.12.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre yılbaşı öncesi denetimler devam ediyor. Ülke genelinde 15 bin 381 noktada eş zamanlı yapılan "Güven-Huzur" uygulamasında 57 bin 964 personel görev aldı. Metruk bina, park, bahçe ve umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 72 kişi yakalanırken 28 kayıp kişi bulundu. Öte yandan 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

Son dakika... Yılbaşı öncesi 81 ilde harekete geçildi! 58 bin personel katıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 29 Aralık tarihinde Türkiye güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.

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ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 1072 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada, 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe kontrol edilirken 21 bin 410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 bin 072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

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615 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edilmiş, 61 aranan araç tespit edildi.

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4 BİN 980 LİTRE KAÇAK/SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15 bin 480 adet makaron, 457 bin 900 kg kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ilke 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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