Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak.

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev alacak.

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İLE GENELGE



İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak.