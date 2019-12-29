HABER
  4. Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda yılbaşında ülke genelinde emniyet ve jandarmadan 317 bin 121 personel güvenliği sağlamak için sahada olacak.

Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak.

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev alacak.

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İLE GENELGE

İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak.

Kış turizminin yoğun yaşandığı yerler ile Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında yoğun talep gören tren hatlarında, gara giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanması, vatandaşlar ve Türkiye'ye turizm amacıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

CEP TELEFONU YASAĞI

Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece görevlerine odaklanmaları sağlanacak.

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilecek ve yeteri kadar ekip sevk edilecek. Ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) olay yerine koordineli ve eş zamanlı intikali planlanacak. Görevler icra edilirken teknik araç ve gereçler ile dedektör köpekler etkin şekilde kullanılacak.

Pasaport ile pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılar, İl Göç İdaresi müdürlüklerine bildirilecek.

Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda uygulanmasına önem verilecek.

KRİTİK ENERJİ TESİSLERİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Kara ve denizdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde gerekirse ilave tedbir alınacak.

Vatandaşlar, yılbaşı gecesi yaşanabilecek hırsızlıklara karşı bilgilendirilecek, önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

Hava şartları da dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile kavşaklarda ve kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısı artırılacak, bugünden itibaren her gün 21.00'den sonra yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Trafik kontrolleri, kazaların yoğun yaşandığı yerlerde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri, sürücülerin rahatlıkla görülebileceği alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.

Şehir merkezlerinde güvenlik açısından hassas bölgelerde ve özellikle yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

Araç sürücüsü ile araçta bulunanlar, ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine, diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak ve ihtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleriyle takviye edilecek.

TRAFİK KONTROLLERİ

Trafik kontrollerinde, araçlarda teknik bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek.

Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Yangın söndürme tüpü ve ilk yardım çantası bulunmayan, zincir, takoz ve çekme halatı olmayan araçların, eksiklikleri tamamlamaları sağlanacak.

Trafiğin yoğunlaşacağı tahmin edilen, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılacak.

Denetimler, gerektiğinde asayiş birimleriyle koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla vatandaşlar, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikteki riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis bakımından riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli şekilde bilgilendirilecek.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresiyle trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına hemen bilgi verilecek, vatandaşlar zamanında uyarılarak tedbirli olmaları sağlanacak.

Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde "112", diğer illerde Karayolları Genel Müdürlüğünün "155, 156 ve 159" yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: AA

PARTNERKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldıKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldı
Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonuOto yıkamacıya kaçak içki operasyonu
Hayat boyu Türkiye’nin gönül elçileriHayat boyu Türkiye’nin gönül elçileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan bu araçtan sağ çıktılar!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!

Denizli'de polisten şok denetim

Denizli'de polisten şok denetim

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.