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  4. Son dakika! Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiride 'terörle mücadele' vurgusu

Son dakika! Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiride 'terörle mücadele' vurgusu

25.01.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğine vurgu yapılarak , "NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiride 'terörle mücadele' vurgusu

Son dakika: Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı ve yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

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MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

  • Toplantıda 2002 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi askeri ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirişmiş 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir

  • NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.

  • (Yunanistan kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

  • İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.

  • Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.

  • Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan MGK

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