Son Dakika: YÖK anketinde dikkat çeken sonuçlar! Öğrenciler yüz yüze mi çevrim içi mi eğitim istiyor?

YÖK’ün geçen hafta küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Çevrim içi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık oluşturmak için yapılan ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55'inin kız, yüzde 45'inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43'ünün kadın, yüzde 57'sinin erkek olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 74'ü lisans, yüzde 22'si ön lisans ve yüzde 1'i doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45'i sosyal bilimler ve yüzde 32'si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı.

YÖK’ÜN YETKİ DEVRİ HAKKINDA OLUMLU GÖRÜŞ BELİRTİLDİ

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edildiği anket çalışmasının, bundan sonraki eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli bir yol haritası oluşturacağı belirtildi. Anketteki bahar dönemi ile ilgili kısımların Sağlık Bakanlığı ile de paylaşıldığı belirtilirken, söz konusu anketin YÖK tarafından Türkiye'de yükseköğretime ilişkin 'en yüksek katılımlı' ve 'hizmet alımı' yapılmadan gerçekleştirilen anket olduğuna dikkat çekildi. Salgın süreci de dâhil, esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43'ünün ve öğretim elemanlarının yüzde 72'sinin 'YÖK’ün yetki devri' hakkında olumlu görüş belirttiği kaydedildi. Öğrencilerin yüzde 78'inin ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ünün salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'ndan görüş almasını doğru bulduğu belirtildi.