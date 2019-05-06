Son dakika: YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili kararını verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK üyeleri, AK Parti’nin itirazını 4'e ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. YSK'nın kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi.

AK PARTİLİ GÜLER: KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, YSK kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Sandıklarda başlayan, ilçe ve il seçim kurulunda devam eden mevcutlu sayımlar, yine sandıklardaki sandık başkanlarının seçim kanunundaki açık hükme rağmen, kamu sıfatı taşımayan kişilerden görevlendirme yapıldığı için, birçok konuda yolsuzluklar, usulsüzlükler meydana geldi. Sandıkta yaşanan hadiseler ortaya konarak bunları YSK'ya taşımıştık. Tahmin ediyorum bu itirazların tamamı tek tek ele alındı bugün.

Geçen hafta YSK ara kararıyla beraber evrak gönderilmesini istemişti. Maalesef, ilçe seçim kurulunda sandık başkanlarının atanmasıyla ilgili kanuna aykırı görevlendirme yapılmış. Sandıklarda oy sayımı esnasında, sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi sonucunda kanuna aykırı işlemleri görüyoruz."

