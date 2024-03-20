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  4. SON DAKİKA: Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'nde düştü! Yunan medyası pilotun yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu

SON DAKİKA: Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'nde düştü! Yunan medyası pilotun yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu

20.03.2024 16:04
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Son dakika haberi: Yunanistan'dan kalkan bir F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü! Eğitim uçuşu yapmak için Yunanistan'dan kalktığı belirtilen F-16'nın Psathura Adası yakınlarında düştüğü ifade edildi. Yunanistan medyası pilotun kurtulduğu bilgisini paylaştı!

SON DAKİKA: Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'nde düştü! Yunan medyası pilotun yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu

Yunan Hava Kuvvetleri'nden son dakika F-16 açıklaması geldi! Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıktığını ve pilotun yaralı olarak kurtarıldığını bildiren resmi kaynaklar, düşüşün nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı!

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Yunanistan F-16 son dakika
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