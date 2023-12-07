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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'da tarihi zirve! 6 yıl sonra ilk ziyaret... Erdoğan ve Miçotakis duyurdu: Adalar için 7 günlük turist vizesi kararı!

SON DAKİKA | Yunanistan'da tarihi zirve! 6 yıl sonra ilk ziyaret... Erdoğan ve Miçotakis duyurdu: Adalar için 7 günlük turist vizesi kararı!

07.12.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi. 6 yıl sonra Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ilk ziyarette iki lider kameralar karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Yunanistan'da tarihi zirve! 6 yıl sonra ilk ziyaret... Erdoğan ve Miçotakis duyurdu: Adalar için 7 günlük turist vizesi kararı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina'ya resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşme öncesinde, 'Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıklamaları şöyle;

  • Bölgemizde gelişen savaşlar bizim için çok büyük sorunlar teşkil etmektedir. Bizim yaşadığımız sorunlara çözüm yaratabilmek çok büyük önem arz ediyor. Aramızdaki ilişkiyi yeniden canlandırmaya karar verdik. Bu yol haritasının 3 boyutu vardı. Bugünkü görüşmemiz geleceği tasarlamak açısından çok büyük önem arz ediyor. İkili ticaretin artırılması, göç konusunda çok önemli bir sonuç elde ettik. Yunanistan'ın Türkiye'nin AB sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık.

"TÜRKLERE ADALARDA 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ SAĞLANACAK"

  • Doğu Ege'de bütün yıl boyunca, 7 günlük süre boyunca Türk vatandaşlarının Ege Adaları'nı gezmesini karar olarak ele aldık. Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınması konusunda hemfikirz kaldık. Kıbrıs konusunda BM kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusunda gelişmeler bu doğrultuda olmalı.

  • İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk.

  • Uygun zamanda tabiki kıta sahanlığı, deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız. Deniz hukuku bu tip anlaşmazlıkların çözümünde büyük önemli rol oynar. Bahar aylarında Ankara'da sizinle görüşme imkanım olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle;

  • Yunanistan'ı son olarak 2017'de ziyaret etmiştim. Tekrar Atina'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımları ele aldık. Aramızdaki diyalog kanallarının açık kalmasının önemini vurguladık.

"2.KÖPRÜNÜN ÖNEMİNE İŞARET ETTİK"

  • Şu an itibarıyla 5 milyar olan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık. İpsala Sınır Kapısı'nda 2.köprünün önemine işaret ettik. Gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ege ve Akdeniz'deki tutumlarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

"AÇIK SÖYLÜYORUM..."

  • Bizler aynı denizi, coğrafyayı, iklimi, birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. Mesele sorunları çözme iradesidir. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
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