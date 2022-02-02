Son dakika... Yunanistan-Edirne sınırında facia! Geri itilen göçmenler donarak öldü: Bakan Soylu fotoğrafları paylaştı

Son dakika: Edirne'den kan donduran bir haber geldi. Yunanistan tarafından itilen göçmenler donarak öldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, 22 göçmenden 12'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu ve kan donduran fotoğrafları paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

Tarih: 2.2 2022, Yer: İpsala Yunanistan Sınırı

Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu.

AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,

FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin

EDİRNE VALİLİĞİ: 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan acı olaya ilişkin Edirne Valiliğinden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."

Tarih: 2.2 2022

Yer: İpsala Yunanistan Sınırı



Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu



AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.

Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,

FETÖ'ye müşfik



Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022



