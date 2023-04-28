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  4. Son dakika | Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyordu! 'Jet Fadıl'a 2 bin 504 yıl hapis cezası

Son dakika | Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyordu! 'Jet Fadıl'a 2 bin 504 yıl hapis cezası

28.04.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen, Bayrampaşa ve Maldivler'deki gayrimenkul projeleriyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyordu! 'Jet Fadıl'a 2 bin 504 yıl hapis cezası

Son dakika haberi: İş insanı olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün gayrimenkul projeleriyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiası uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmemişti. Hakkında dava açılan Akgündüz hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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(DHA)

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jet fadıl

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