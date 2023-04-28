Son dakika | Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyordu! 'Jet Fadıl'a 2 bin 504 yıl hapis cezası

Son dakika haberi: İş insanı olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün gayrimenkul projeleriyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiası uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmemişti. Hakkında dava açılan Akgündüz hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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(DHA)

