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  4. Son dakika! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini duyurdu

Son dakika! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini duyurdu

26.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aliyev'in müzakere düzenlenmede aracılık teklif ettiğini duyurdu. Zelenski ayrıca BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı. Açıklamada, Rusya'nın BM'deki oy kullanma hakkından mahrum etmeyi ve Ukrayna vatandaşlarına yaptıklarını soykırım olarak nitelendirmeyi konuştuklarını belirtti.

Son dakika! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini duyurdu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

ZELENSKİ: HALKIN DİRENCİ İŞGALİ ÖNLEDİ

Ukrayna halkının savunma konusundaki istekliliğinin işgal senaryolarını bozduğunu söyleyen Zelenski, "Ülkemizi özgürleştirmek için gerektiği kadar savaşacağız" dedi.

BM GENEL SEKRETERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Zelenski sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin detaylarını duyurdu.

Zelenski açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan ülkeyi BM Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum etmek, eylemlerini ve açıklamalarını Ukrayna insanlarına yönelik soykırım olarak nitelendirmek, Rus askerlerinin cesetlerinin teslimine yardımcı olmak. BM Genel Sekreteri ile yaptığı konuşmada bunun hakkında konuştuk."


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Azerbaycan Türkiye
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