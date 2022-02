Son dakika! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini duyurdu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Ukrayna halkının savunma konusundaki istekliliğinin işgal senaryolarını bozduğunu söyleyen Zelenski, "Ülkemizi özgürleştirmek için gerektiği kadar savaşacağız" dedi.

Zelenski sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin detaylarını duyurdu.

Zelenski açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan ülkeyi BM Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum etmek, eylemlerini ve açıklamalarını Ukrayna insanlarına yönelik soykırım olarak nitelendirmek, Rus askerlerinin cesetlerinin teslimine yardımcı olmak. BM Genel Sekreteri ile yaptığı konuşmada bunun hakkında konuştuk."

To deprive the aggressor country of the right to vote in the UN Security Council, to qualify ???????? actions & statements as genocide of ???????? people, to help with the delivery of corpses of ???????? soldiers. Talked about it in a conversation with the #UN Secretary General @antonioguterres.