Son dakika | Zonguldak'taki heyelandan acı haber geldi! Anneyle oğlu göçük altında kalmıştı

Son dakika haberi: Zonguldak'ta dün etkili olan aşırı yağış felakete yol açtı. Heyelan iki katlı evi yıktı, anneyle oğlu göçük altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler ise ikinci bir heyelanın meydana gelmesiyle yaralandı. Bugün günün ilk ışıklarıyla göçüğü kaldırma çalışmaları devam etti. Çalışmalar sürerken AFAD acı haberi duyurdu.

ÇALIŞMALAR SABAH DEVAM ETTİ

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

GÖÇÜKTE CAN VERDİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

İKİNCİ HEYELANDA CAN PAZARI

Öte yandan evin çökmesi sonrası olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci büyük heyelanda 18 kişilik ekip göçük altında kalmıştı.





