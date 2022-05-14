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SON DEPREMLER 14 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14.05.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 14 Mayıs Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Vatandaşlar, 14 Mayıs 2022 Cumartesi deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 14 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 14 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın 14 Mayıs Cumartesi (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Bolu, Kahramanmaraş gibi bazı illerimizin yanı sıra Ege Denizi, Akdeniz ve Ermenistan'da da sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

2022.05.14 20:14:05 41.1292 43.9290 2.3 -.- 4.4 4.4 ERMENISTAN İlksel
2022.05.14 20:02:06 38.6385 37.3892 7.0 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2022.05.14 18:29:50 40.7793 31.6677 0.0 -.- 2.2 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.14 18:08:52 38.1022 38.4437 9.9 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.14 18:03:45 39.5455 24.6582 9.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.14 17:40:00 36.9432 27.6655 4.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 16:50:41 39.5285 28.3868 3.6 -.- 3.2 3.1 SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.14 16:01:54 38.2163 26.2000 19.7 -.- 3.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 15:54:32 40.3558 31.5367 27.1 -.- 1.9 -.- MUSASOFULAR-SEBEN (BOLU) İlksel
2022.05.14 15:34:13 37.8138 36.5878 14.3 -.- 1.8 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.14 14:59:01 37.9337 27.0600 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 14:46:09 36.5900 27.8168 75.0 -.- 1.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 13:59:08 38.2585 26.2748 14.3 -.- 1.3 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2022.05.14 13:45:22 40.7405 32.5848 5.2 -.- 2.5 -.- ELOREN-GEREDE (BOLU) İlksel
2022.05.14 13:32:32 38.1208 38.4337 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2022.05.14 13:32:32)
2022.05.14 13:24:56 35.6015 28.0193 28.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.14 13:01:26 38.3012 38.8373 21.7 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.14 12:55:11 40.7102 30.6572 0.0 -.- 1.4 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.05.14 12:54:32 36.2565 33.7060 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.05.14 12:31:02 39.2450 27.7193 0.0 -.- 1.4 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2022.05.14 12:24:59 33.9298 25.5995 6.2 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 12:24:19 36.9667 26.8165 17.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 12:22:26 37.0848 37.1290 0.0 -.- 1.2 -.- NARLICA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.14 12:22:16 36.3272 33.7042 2.9 -.- 1.1 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.05.14 12:21:10 37.0027 26.7058 9.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 12:14:51 37.0955 27.9743 0.0 -.- 1.6 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.05.14 11:03:20 38.0432 29.0348 19.8 -.- 1.5 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2022.05.14 10:41:01 39.4568 25.8840 13.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 10:36:44 39.5968 28.4093 1.2 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.14 10:31:39 38.1862 26.1922 2.4 -.- 1.7 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 10:22:00 36.9680 27.6750 8.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 10:07:34 38.1805 26.1985 7.7 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 10:01:35 37.0790 28.3972 5.5 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.14 09:41:41 39.0445 25.9512 7.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 09:38:09 38.1732 26.1713 8.7 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 09:29:20 36.9688 27.6533 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 09:09:51 39.4565 32.0840 0.0 -.- 2.0 -.- CANAKCI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.05.14 09:00:30 37.6485 29.2898 0.0 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.05.14 06:39:43 38.1887 26.2092 6.7 -.- 3.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 06:10:29 37.1053 28.3978 11.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.14 05:54:27 39.1380 29.0645 10.6 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.05.14 05:50:40 34.7975 24.9993 75.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 03:03:37 37.0703 28.1308 8.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 02:30:57 37.2928 38.6922 10.9 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2022.05.14 02:15:22 37.0753 28.1390 13.1 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 02:02:46 37.0297 28.2448 17.4 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 02:01:58 37.0685 28.1463 15.5 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:59:04 37.0712 28.1525 18.4 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:45:53 37.0832 28.1435 16.5 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:43:51 37.0447 28.0967 5.0 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:42:06 37.0447 28.1340 15.4 -.- 3.3 3.1 SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:08:49 38.1985 26.1968 17.5 -.- 4.5 4.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.05.14 01:08:49)
2022.05.14 00:59:33 39.7448 26.5072 8.0 -.- 1.1 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2022.05.14 00:27:11 38.0948 38.4872 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Ermenistan
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