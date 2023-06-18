SON DEPREMLER 18 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile son depremler listesi 18 Haziran 2023 Pazar yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 18 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (18 HAZİRAN 2023 PAZAR)

2023.06.18 08:00:50 38.0128 38.0615 1.9 -.- 2.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.18 07:56:16 38.0553 36.5908 5.0 -.- 3.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 06:07:49 37.0730 29.6878 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAGACI-CAVDIR (BURDUR) İlksel

2023.06.18 05:34:41 39.0747 40.7097 5.0 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2023.06.18 05:32:06 38.5670 40.4638 15.9 -.- 1.6 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.06.18 05:14:45 38.3282 38.2478 3.6 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.18 05:11:02 38.3183 27.1980 8.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.06.18 05:10:47 38.2895 37.4783 8.6 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 05:01:04 37.9083 36.2998 19.3 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 04:23:36 35.6898 36.6332 9.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel

2023.06.18 04:22:30 35.2003 22.9853 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.06.18 04:09:11 37.6358 34.7153 5.2 -.- 2.4 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.06.18 03:54:55 38.3675 38.3123 5.0 -.- 1.8 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel

2023.06.18 03:06:35 38.1352 37.6595 11.9 -.- 1.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 03:03:04 37.6273 34.7280 2.2 -.- 2.6 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.06.18 02:56:30 37.8972 36.7352 7.4 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 02:45:09 37.9560 36.2872 1.9 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 02:28:00 37.6942 35.3505 5.3 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.06.18 02:22:14 34.9843 26.6905 5.4 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.06.18 01:51:51 38.4675 39.3758 15.7 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.18 01:48:08 38.0460 36.5882 7.2 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 01:45:24 39.6838 25.5010 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.06.18 01:42:46 38.6157 39.4638 12.6 -.- 2.0 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.06.18 01:41:24 38.0685 38.1680 5.0 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.18 01:32:11 37.8887 36.1690 5.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.18 01:12:10 38.5245 44.9127 5.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.06.18 01:09:57 38.1615 38.4272 5.0 -.- 3.2 3.2 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.18 01:02:55 37.6892 37.3645 8.8 -.- 4.0 4.0 KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 00:49:31 38.0682 36.2600 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.18 00:37:57 37.8918 36.2358 15.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.18 00:32:08 37.4437 37.0360 5.3 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.18 00:22:42 36.9497 29.3053 9.3 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.18 00:21:48 38.0718 39.4693 4.5 -.- 1.6 -.- KIRMATEPE-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel

2023.06.18 00:21:13 39.6512 43.0910 9.9 -.- 1.4 -.- YAKINCA-(AGRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



