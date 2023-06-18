HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER 18 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı

SON DEPREMLER 18 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı

18.06.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 18 Haziran 2023 Pazar günü yaşadıkları Kahramanmaraş başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 18 Haziran 2023 Pazar günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER 18 HAZİRAN 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile son depremler listesi 18 Haziran 2023 Pazar yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 18 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (18 HAZİRAN 2023 PAZAR)

2023.06.18 08:00:50 38.0128 38.0615 1.9 -.- 2.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.18 07:56:16 38.0553 36.5908 5.0 -.- 3.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 06:07:49 37.0730 29.6878 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAGACI-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2023.06.18 05:34:41 39.0747 40.7097 5.0 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2023.06.18 05:32:06 38.5670 40.4638 15.9 -.- 1.6 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.18 05:14:45 38.3282 38.2478 3.6 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.18 05:11:02 38.3183 27.1980 8.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.06.18 05:10:47 38.2895 37.4783 8.6 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 05:01:04 37.9083 36.2998 19.3 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 04:23:36 35.6898 36.6332 9.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.06.18 04:22:30 35.2003 22.9853 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.18 04:09:11 37.6358 34.7153 5.2 -.- 2.4 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.18 03:54:55 38.3675 38.3123 5.0 -.- 1.8 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2023.06.18 03:06:35 38.1352 37.6595 11.9 -.- 1.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 03:03:04 37.6273 34.7280 2.2 -.- 2.6 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.18 02:56:30 37.8972 36.7352 7.4 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 02:45:09 37.9560 36.2872 1.9 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 02:28:00 37.6942 35.3505 5.3 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.18 02:22:14 34.9843 26.6905 5.4 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.18 01:51:51 38.4675 39.3758 15.7 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.18 01:48:08 38.0460 36.5882 7.2 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 01:45:24 39.6838 25.5010 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.18 01:42:46 38.6157 39.4638 12.6 -.- 2.0 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.06.18 01:41:24 38.0685 38.1680 5.0 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.18 01:32:11 37.8887 36.1690 5.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.18 01:12:10 38.5245 44.9127 5.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.06.18 01:09:57 38.1615 38.4272 5.0 -.- 3.2 3.2 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.18 01:02:55 37.6892 37.3645 8.8 -.- 4.0 4.0 KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 00:49:31 38.0682 36.2600 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.18 00:37:57 37.8918 36.2358 15.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.18 00:32:08 37.4437 37.0360 5.3 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.18 00:22:42 36.9497 29.3053 9.3 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.18 00:21:48 38.0718 39.4693 4.5 -.- 1.6 -.- KIRMATEPE-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.18 00:21:13 39.6512 43.0910 9.9 -.- 1.4 -.- YAKINCA-(AGRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü
O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'
9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Son depremler deprem mi oldu deprem son dakika

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.