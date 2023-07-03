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SON DEPREMLER 3 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

03.07.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 3 Temmuz 2023 Pazartesi Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER 3 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

2023.07.03 06:15:06 38.3655 37.3258 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 06:03:47 37.9640 37.7998 16.3 -.- 1.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.03 05:54:46 38.1878 38.5757 5.7 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.03 05:40:53 38.0707 36.6615 9.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 05:39:08 38.3865 37.6397 11.6 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.03 05:38:04 39.0567 40.3170 17.0 -.- 1.7 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel
2023.07.03 04:38:52 36.5750 36.4213 5.4 -.- 1.7 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.07.03 04:29:17 37.5713 36.4187 7.6 -.- 1.5 -.- TORLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 04:25:47 38.5018 37.5480 5.2 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.03 04:08:47 38.4168 37.4185 5.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 04:08:02 37.8780 37.7057 5.3 -.- 2.2 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.03 03:57:43 37.1863 43.3917 4.9 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
2023.07.03 03:51:51 36.9592 36.4772 10.3 -.- 1.4 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.03 03:48:31 36.6075 36.3513 7.2 -.- 1.6 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.07.03 03:36:44 36.8887 27.7007 5.2 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.03 03:28:41 38.1358 37.7983 5.0 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.03 03:20:16 38.3248 38.6787 5.4 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.07.03 03:19:53 41.2262 43.9480 5.4 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.07.03 03:06:57 35.9045 29.4642 52.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.03 03:03:10 38.1670 38.4760 11.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.03 02:57:34 38.0390 37.3530 5.4 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 02:51:42 37.9240 29.5635 6.9 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2023.07.03 02:30:21 36.7258 36.2903 5.3 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.07.03 02:10:50 37.2725 36.9845 5.3 -.- 1.3 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 01:47:24 37.8925 36.3130 5.3 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 01:27:42 38.0758 36.9198 4.9 -.- 2.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 01:27:24 37.3098 28.0835 5.3 -.- 3.2 3.0 SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.07.03 01:21:35 38.4273 36.5805 26.9 -.- 1.2 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.07.03 00:57:51 38.9770 43.6400 5.0 -.- 2.4 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.07.03 00:38:13 36.8920 36.4870 7.7 -.- 1.8 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.03 00:30:39 38.4797 36.6503 3.4 -.- 2.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.07.03 00:29:49 38.4492 36.6625 2.5 -.- 2.2 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.07.03 00:27:30 37.0188 36.1820 6.1 -.- 1.8 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.07.03 00:25:05 37.8862 29.4445 4.6 -.- 1.6 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.07.03 00:17:18 37.4027 37.1002 5.3 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.03 00:00:53 40.7035 27.3538 10.7 -.- 2.0 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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