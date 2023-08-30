HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

30.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü sarsıntı hisseden birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalar...

SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

deprem 3

DEPREM Mİ OLDU? (30 AĞUSTOS 2023)

2023.08.30 08:02:35 37.3747 36.8593 6.3 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 07:52:31 38.9003 27.7672 10.8 -.- 1.3 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.08.30 07:51:33 38.6253 25.6492 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.30 07:37:23 38.4242 37.4420 7.7 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.30 07:32:43 36.1917 36.0535 10.2 -.- 2.4 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.30 06:29:06 37.6267 35.3552 11.2 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.30 06:22:15 37.9590 27.1280 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.30 06:22:10 38.2232 37.7002 5.0 -.- 2.0 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2023.08.30 06:22:11)
2023.08.30 06:16:27 38.2863 37.5563 12.3 -.- 1.7 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 06:14:27 37.9682 27.1208 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.30 06:02:48 37.1158 28.4662 12.8 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.30 05:57:28 37.9670 27.1268 6.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.30 05:56:40 39.4047 27.3877 11.2 -.- 1.9 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.08.30 05:47:00 38.5380 37.2795 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 05:07:30 39.0063 29.9043 5.0 -.- 1.7 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.30 04:55:56 36.4390 36.1872 4.9 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.08.30 04:50:57 38.0420 38.5647 9.6 -.- 1.5 -.- ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.30 04:47:58 38.1200 37.9140 5.0 -.- 1.5 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.30 04:30:06 38.1930 38.7225 5.0 -.- 1.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.30 04:24:47 38.1767 37.3732 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 04:14:54 37.5618 35.9870 2.1 -.- 2.1 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.30 03:42:31 39.0332 29.8980 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.30 03:41:03 39.1460 29.9820 11.1 -.- 1.3 -.- GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.30 03:36:16 37.0767 28.3532 6.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.30 03:30:42 38.1638 38.6130 5.0 -.- 2.3 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.30 03:23:05 38.3280 39.4740 5.0 -.- 1.2 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.30 03:04:46 35.9070 28.6247 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.30 02:25:58 38.4280 37.3547 5.6 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.30 02:08:14 38.1197 36.6183 5.3 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 02:01:58 38.4392 37.2468 8.7 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 01:38:44 38.4450 39.1048 5.2 -.- 1.4 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.30 01:37:16 38.1553 38.6953 11.8 -.- 1.4 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.30 01:34:11 37.3933 37.0705 8.3 -.- 1.5 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.30 00:38:48 38.9728 29.9268 3.8 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.30 00:09:09 38.0548 36.5618 28.4 -.- 1.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka gerçeğe dönüştüreceğizMutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
Erdoğan’ın aday formülü hazır! İşte kulislerde konuşulan AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı…Erdoğan’ın aday formülü hazır! İşte kulislerde konuşulan AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı…
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler deprem mi oldu son dakika deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.