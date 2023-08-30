SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? (30 AĞUSTOS 2023)

2023.08.30 08:02:35 37.3747 36.8593 6.3 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 07:52:31 38.9003 27.7672 10.8 -.- 1.3 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.08.30 07:51:33 38.6253 25.6492 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.30 07:37:23 38.4242 37.4420 7.7 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.30 07:32:43 36.1917 36.0535 10.2 -.- 2.4 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.30 06:29:06 37.6267 35.3552 11.2 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.30 06:22:15 37.9590 27.1280 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.30 06:22:10 38.2232 37.7002 5.0 -.- 2.0 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2023.08.30 06:22:11)

2023.08.30 06:16:27 38.2863 37.5563 12.3 -.- 1.7 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 06:14:27 37.9682 27.1208 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.30 06:02:48 37.1158 28.4662 12.8 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.30 05:57:28 37.9670 27.1268 6.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.30 05:56:40 39.4047 27.3877 11.2 -.- 1.9 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2023.08.30 05:47:00 38.5380 37.2795 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 05:07:30 39.0063 29.9043 5.0 -.- 1.7 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.30 04:55:56 36.4390 36.1872 4.9 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.08.30 04:50:57 38.0420 38.5647 9.6 -.- 1.5 -.- ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.30 04:47:58 38.1200 37.9140 5.0 -.- 1.5 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.30 04:30:06 38.1930 38.7225 5.0 -.- 1.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.30 04:24:47 38.1767 37.3732 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 04:14:54 37.5618 35.9870 2.1 -.- 2.1 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.30 03:42:31 39.0332 29.8980 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.30 03:41:03 39.1460 29.9820 11.1 -.- 1.3 -.- GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.30 03:36:16 37.0767 28.3532 6.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.30 03:30:42 38.1638 38.6130 5.0 -.- 2.3 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.30 03:23:05 38.3280 39.4740 5.0 -.- 1.2 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.30 03:04:46 35.9070 28.6247 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.30 02:25:58 38.4280 37.3547 5.6 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.30 02:08:14 38.1197 36.6183 5.3 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 02:01:58 38.4392 37.2468 8.7 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 01:38:44 38.4450 39.1048 5.2 -.- 1.4 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.30 01:37:16 38.1553 38.6953 11.8 -.- 1.4 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.30 01:34:11 37.3933 37.0705 8.3 -.- 1.5 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.30 00:38:48 38.9728 29.9268 3.8 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.30 00:09:09 38.0548 36.5618 28.4 -.- 1.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



