SON DEPREMLER 30 KASIM 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son dakika açıklaması!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

30 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.30 05:19:20 40.7900 31.0898 9.8 -.- 1.8 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE) İlksel

2022.11.30 05:09:24 37.0775 28.4033 8.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.30 04:52:18 40.7397 30.9403 11.7 -.- 1.3 -.- SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.30 04:27:06 40.7833 31.0533 9.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.11.30 04:21:16 40.8170 31.0590 5.6 -.- 2.2 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.11.30 03:34:44 39.3293 27.7178 9.3 -.- 1.9 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.30 03:32:19 39.3328 27.7223 7.2 -.- 3.0 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.30 03:10:33 40.8990 31.6632 15.6 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.11.30 02:34:15 38.3417 27.1688 11.3 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.30 02:16:56 37.8203 27.0025 4.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.30 02:06:24 37.4155 37.2340 6.6 -.- 2.1 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.11.30 01:38:49 36.9560 31.8315 8.4 -.- 1.5 -.- SADIKLAR-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2022.11.30 01:17:08 38.4698 44.2413 12.3 -.- 1.7 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN) İlksel

2022.11.30 01:06:13 41.1025 43.8290 6.5 -.- 1.7 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.11.30 00:57:14 38.4553 44.3887 18.1 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.30 00:29:32 37.0498 30.5653 6.2 -.- 3.4 3.5 YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.11.30 00:03:05 38.2845 41.1358 5.4 -.- 2.6 -.- KAYAHAN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

