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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

30.11.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 30 Kasım 2023 Perşembe günü vatandaşlar dahil olmak üzere birçok kişi tarafından inceleniyor. "30 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 30 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 30 Kasım 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. 30 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (30 KASIM 2023)

2023.11.30 06:30:09 36.9447 29.3062 11.2 -.- 1.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.30 06:15:23 39.4292 44.6335 2.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.30 05:35:23 37.0735 28.3845 4.6 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.30 05:21:47 36.9535 29.2810 14.3 -.- 1.4 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.30 05:18:16 37.5197 37.2863 5.6 -.- 2.5 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:55:20 36.0283 27.1532 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 04:41:44 38.5147 37.0043 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:38:45 37.8030 36.3533 3.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:38:03 37.6600 26.8985 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.30 04:20:05 38.2798 37.2463 8.2 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 03:55:15 39.3725 40.6708 12.4 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.11.30 03:39:21 39.4587 27.4335 5.4 -.- 1.4 -.- CATALAN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.30 03:37:37 37.6358 35.4397 5.0 -.- 1.9 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.30 03:16:04 38.0433 37.3925 6.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 03:09:26 38.7268 23.3680 2.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.30 03:05:34 38.6860 23.3688 10.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.30 02:54:34 37.0027 29.3690 3.1 -.- 1.9 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2023.11.30 02:52:58 38.4077 38.8470 10.5 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2023.11.30 02:52:36 37.0173 28.2490 1.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.30 02:40:32 39.4242 44.4718 7.2 -.- 2.2 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.11.30 02:38:36 37.0287 28.2803 5.3 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.11.30 02:29:00 39.4513 44.4752 5.0 -.- 3.6 3.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.30 02:05:47 38.0767 38.3622 5.7 -.- 2.0 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.30 02:02:56 35.7865 30.9902 1.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 02:01:12 38.1187 37.5283 10.6 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 01:52:00 36.0158 27.1682 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 01:50:12 37.0938 28.5562 9.3 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.30 01:45:55 37.6220 35.3738 10.1 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.30 01:34:41 37.2375 31.0050 101.8 -.- 2.3 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.11.30 01:32:35 36.2972 36.1803 8.0 -.- 1.8 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.11.30 01:13:39 37.5830 35.7978 2.8 -.- 0.9 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.30 01:11:05 38.4560 37.3962 26.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.30 00:24:43 37.9565 36.5620 7.1 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Keşfet


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