SON DEPREMLER: 7 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 7 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 7 Temmuz 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.07 05:18:16 38.0023 36.4315 10.6 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 05:09:03 38.1168 28.6592 1.2 -.- 2.1 -.- ALEMSAHLI-SARIGOL (MANISA) İlksel

2023.07.07 04:36:47 37.9255 36.2750 12.5 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 04:33:15 36.9668 29.3282 10.3 -.- 1.4 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 04:19:24 38.0355 36.6582 3.7 -.- 1.3 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 04:05:47 38.1023 37.1237 5.0 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 03:59:57 38.4187 38.8142 9.4 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2023.07.07 03:53:13 37.4717 37.1487 4.2 -.- 2.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 03:42:39 40.7873 27.4918 18.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.07.07 03:32:05 36.2397 36.1908 3.6 -.- 2.5 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel

2023.07.07 03:24:34 37.9298 27.5767 4.4 -.- 1.4 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.07.07 03:23:45 37.7350 37.4582 12.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.07 03:22:25 38.5813 39.3818 24.4 -.- 1.1 -.- CAGLAR-(ELAZIG) İlksel

2023.07.07 03:19:17 38.2572 38.1223 14.3 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.07 03:08:34 38.2572 38.3900 7.8 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.07 03:08:15 36.9508 29.3057 10.1 -.- 0.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 03:03:01 38.3170 38.1338 8.0 -.- 1.9 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.07 02:57:02 36.9193 29.2493 9.0 -.- 1.8 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 02:50:28 37.7838 29.8790 5.0 -.- 1.5 -.- IGDIR-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2023.07.07 02:49:53 37.9297 36.2895 27.8 -.- 1.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 02:47:29 39.1008 40.2983 4.6 -.- 1.7 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel

2023.07.07 02:43:15 38.4223 37.1918 6.7 -.- 1.4 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 02:42:30 34.0920 36.1742 5.0 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel

2023.07.07 02:40:52 37.0937 28.5265 12.3 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.07.07 02:38:40 38.1812 38.2185 12.8 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.07 02:18:50 36.4752 36.3275 7.1 -.- 1.9 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.07.07 02:16:41 39.0743 40.3027 5.0 -.- 1.8 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel

2023.07.07 02:14:26 36.0853 36.1830 5.6 -.- 1.2 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel

2023.07.07 02:00:05 36.9530 29.2918 11.2 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 01:54:47 36.9823 29.2977 4.3 -.- 2.0 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 01:48:11 38.1808 36.7165 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 01:41:46 39.0572 40.3037 2.8 -.- 2.3 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel

2023.07.07 01:37:53 39.0735 40.3355 3.9 -.- 3.3 3.3 KUSKONDU-(BINGOL) İlksel

2023.07.07 01:36:12 37.7183 36.2328 5.4 -.- 3.1 3.1 OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 01:27:22 38.3410 37.8248 7.8 -.- 1.8 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.07 01:23:34 37.7817 36.6195 1.7 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 01:22:13 36.9858 29.2983 5.0 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 01:19:10 36.9578 29.3062 9.8 -.- 2.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 01:16:22 37.5580 37.1343 10.4 -.- 1.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 01:12:14 37.1083 38.2557 16.0 -.- 1.6 -.- YUKARIYENICAG-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel

2023.07.07 01:07:02 40.3190 28.2418 7.8 -.- 2.3 -.- SAHMELEK-KARACABEY (BURSA) İlksel

2023.07.07 01:05:18 39.0850 41.5998 1.0 -.- 1.5 -.- KAYALIKALE-VARTO (MUS) İlksel

2023.07.07 01:02:32 38.0490 38.1150 9.0 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.07 00:57:27 37.0698 28.3663 8.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.07.07 00:34:47 40.7438 27.4750 11.4 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.07.07 00:29:34 38.2040 38.5760 5.4 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.07.07 00:25:32 38.5132 36.3938 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.07.07 00:23:29 36.9545 29.3165 4.5 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 00:22:49 38.1200 37.1207 10.1 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.07 00:20:40 38.4340 36.4882 5.0 -.- 1.4 -.- DARIDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.07.07 00:18:34 36.9587 29.3077 5.5 -.- 2.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.07.07 00:17:51 36.9538 29.3172 9.7 -.- 2.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



