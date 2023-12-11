SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

Son depremler listesi 11 Aralık 2023 Pazartesi günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Manisa, Balıkesir, Sivas, Malatya, Van ve Kahramanmaraş gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (11 ARALIK 2023)

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

2023.12.11 07:15:04 38.8047 27.9138 6.9 -.- 2.8 -.- AKCESME-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.11 06:06:23 39.1670 28.1202 14.9 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.12.11 05:55:53 40.4337 28.8827 5.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.11 05:12:05 38.7430 37.5293 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.11 05:10:16 38.2655 38.2345 1.3 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.11 04:32:33 38.3580 42.8083 5.0 -.- 2.4 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel

2023.12.11 04:20:09 38.0692 36.5708 10.3 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.11 03:04:30 37.8793 35.9480 5.0 -.- 2.6 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel

2023.12.11 02:36:55 39.0293 42.2282 8.2 -.- 1.9 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:30:05 39.0160 42.2453 6.1 -.- 2.3 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:19:51 39.0298 42.2425 21.1 -.- 1.4 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:12:52 40.4790 27.5448 4.2 -.- 2.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.12.11 01:42:20 37.0488 29.0347 8.0 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.11 01:41:22 37.7500 26.9713 5.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.11 00:39:00 36.8650 29.0168 5.0 -.- 2.7 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2023.12.11 00:09:36 40.8233 27.8438 8.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.11 00:09:11 38.2348 38.7838 11.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ







