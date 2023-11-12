SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 12 Kasım 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 12 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (12 KASIM 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.11.12 08:08:40 37.7853 35.6395 6.8 -.- 1.7 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.12 08:07:42 38.4075 27.0538 4.7 -.- 1.5 -.- BALCOVA (IZMIR) İlksel

2023.11.12 07:42:11 38.4652 37.4135 1.6 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.12 07:37:12 36.9197 27.0575 5.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.12 07:14:00 38.2680 37.7988 11.4 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.12 07:12:51 38.5955 37.2515 6.9 -.- 1.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 06:47:33 38.0450 37.6307 9.5 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.12 06:43:22 38.1072 36.5932 5.3 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 06:10:25 38.8448 37.4740 9.9 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.12 05:53:09 38.4405 37.5865 8.2 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.12 05:41:37 37.8433 36.5407 5.3 -.- 1.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 05:29:23 38.0395 36.5870 7.6 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 04:23:54 37.6160 37.2650 9.6 -.- 1.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 04:03:06 38.2098 37.2457 5.0 -.- 2.3 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 03:49:44 38.1190 36.6272 5.4 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 03:31:27 38.0340 36.3833 4.5 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 03:30:35 36.4738 36.0192 21.3 -.- 1.4 -.- YUKARIKEPIRCE-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.11.12 03:25:16 38.1350 37.3128 11.3 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.12 03:20:26 39.5832 38.6532 5.7 -.- 2.5 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2023.11.12 02:58:47 38.1577 37.8678 13.8 -.- 1.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.12 02:11:10 39.3482 26.2747 15.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.12 02:03:08 39.1022 29.0448 15.7 -.- 1.4 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.12 01:52:39 35.3937 32.2715 20.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.12 01:45:38 37.9298 35.4030 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLICA-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.11.12 01:31:13 35.4005 32.3050 4.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.12 01:05:11 36.8585 28.5773 8.0 -.- 1.4 -.- SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.12 00:46:30 38.9258 37.4395 9.5 -.- 1.5 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.12 00:35:13 37.9257 27.6577 5.0 -.- 1.6 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.11.12 00:05:04 38.0780 36.6830 9.8 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



