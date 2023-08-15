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SON DEPREMLER LİSTESİ 15 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

15.08.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 15 Ağustos 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 15 Ağustos 2023 Salı günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 15 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (15 AĞUSTOS 2023 SALI)

2023.08.15 05:22:37 38.2662 37.2987 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 05:18:18 37.6237 35.5522 14.8 -.- 1.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.15 05:11:21 38.3805 37.5422 5.0 -.- 3.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.15 05:01:11 38.7207 31.5472 5.3 -.- 1.9 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA) İlksel
2023.08.15 04:52:49 37.6210 35.8777 5.4 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.15 04:50:40 37.6468 35.8528 7.6 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.15 04:47:53 37.6213 35.8258 15.4 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.15 04:38:06 38.1822 38.2130 4.7 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.15 04:35:24 38.3292 38.2567 5.0 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.15 04:30:49 37.9808 38.0838 12.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.15 04:25:21 37.8658 36.5663 13.8 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 04:07:40 38.9277 37.2993 4.9 -.- 2.1 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.15 04:06:51 38.2810 38.3110 3.6 -.- 2.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.08.15 04:03:39 38.9042 37.4207 5.0 -.- 3.0 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.15 03:51:09 37.1577 31.0783 111.1 -.- 3.1 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.08.15 03:49:30 40.8698 31.6543 4.8 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.08.15 03:14:14 36.7237 31.2520 14.2 -.- 1.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.08.15 02:52:36 39.6918 41.7302 5.0 -.- 1.5 -.- CATAK-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.08.15 02:28:53 38.4095 37.3862 3.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 02:26:03 38.3912 37.4268 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 02:13:31 36.8877 36.5213 11.0 -.- 2.0 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.15 02:06:25 38.3060 37.2635 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 01:42:02 38.2833 32.4093 18.6 -.- 1.0 -.- SARAYONU (KONYA) İlksel
2023.08.15 01:33:16 38.2760 27.9225 10.6 -.- 1.8 -.- UZUMLU-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.08.15 01:00:56 38.3745 37.4012 1.4 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 00:51:18 38.0518 37.3597 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 00:48:11 39.0610 29.9345 6.4 -.- 2.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.15 00:45:09 38.6757 43.1440 4.1 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.08.15 00:42:14 37.9537 38.0668 5.6 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.15 00:36:17 38.2215 38.4162 5.9 -.- 3.0 3.0 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.15 00:15:54 37.2930 37.0275 7.5 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.15 00:04:50 36.0967 30.9208 1.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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