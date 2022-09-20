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SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün deprem mi oldu, sorusunun yanıtı merak konusu olurken bulundukları bölgede sarsıntı olup olmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi 20 Eylül son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler merak konusu oldu. Peki, 20 Eylül 2022 Salı günü deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, 20 Eylül 2022 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen sarsıntılar merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerde kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, 20 Eylül 2022 Salı günü deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.20 13:19:31 40.2400 33.9850 3.5 -.- 3.0 2.9 INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.09.20 12:33:58 39.4130 33.1638 6.3 -.- 1.6 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2022.09.20 12:19:17 38.4942 44.3122 5.0 -.- 3.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2022.09.20 12:11:49 36.7180 28.0453 1.4 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.09.20 11:10:16 40.8702 31.6955 4.0 -.- 3.1 3.2 MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.09.20 10:09:33 37.6118 29.1873 0.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.09.20 10:09:01 37.6018 26.7673 4.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.20 10:00:40 36.1665 30.8325 24.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.20 09:14:24 39.8392 33.1735 17.3 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.09.20 09:14:23 40.7943 27.7128 15.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.09.20 08:40:56 39.1097 27.7863 8.5 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.09.20 07:58:52 38.2957 38.8183 7.9 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.09.20 07:37:35 39.8955 40.0257 7.1 -.- 2.5 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2022.09.20 06:28:44 37.9877 29.3070 6.3 -.- 1.8 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.09.20 05:30:36 37.5362 36.3925 5.3 -.- 1.9 -.- GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.20 05:18:57 37.9782 27.1930 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.20 05:14:28 38.5017 31.8277 6.8 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.09.20 05:09:50 39.8077 26.1982 5.5 -.- 2.2 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.09.20 05:04:35 38.5910 44.4157 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI İlksel
2022.09.20 04:42:06 36.5027 37.0687 6.8 -.- 1.6 -.- SURIYE İlksel
2022.09.20 03:59:17 37.8942 28.9787 6.4 -.- 1.5 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.09.20 03:33:55 37.9755 27.1683 5.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.20 03:13:24 36.4445 27.1293 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.09.20 02:47:24 40.8628 34.5255 5.3 -.- 2.1 -.- YAVU-ISKILIP (CORUM) İlksel
2022.09.20 02:24:19 38.5965 38.7230 17.0 -.- 1.7 -.- BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2022.09.20 02:21:43 34.5570 33.5170 3.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2022.09.20 01:17:57 38.4600 39.2480 3.8 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.20 01:00:38 37.8518 26.5177 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.20 00:57:08 37.0352 35.3670 19.3 -.- 1.6 -.- SARICAM (ADANA) İlksel

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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