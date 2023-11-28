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SON DEPREMLER LİSTESİ 28 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

28.11.2023 06:32 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 28 Kasım 2023 Salı günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

Son depremler listesi 28 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 28 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Birçok kişi internette, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 28 Kasım 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (28 KASIM 2023)

2023.11.28 05:37:53 37.3148 37.0493 7.1 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.28 05:20:19 37.9728 37.6103 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.28 05:13:43 38.4580 36.9907 5.0 -.- 3.1 3.2 TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.28 04:57:29 38.5218 37.0153 5.0 -.- 1.6 -.- ORENLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.28 04:54:30 38.4433 37.0825 3.8 -.- 1.2 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.28 04:36:13 36.2203 36.2193 5.0 -.- 1.7 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2023.11.28 04:32:35 38.4475 36.9818 5.0 -.- 3.6 3.6 KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.28 03:59:49 38.4498 36.4878 1.0 -.- 1.6 -.- DARIDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.28 03:13:35 40.7893 27.7502 9.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.28 02:58:57 40.1105 26.4892 5.3 -.- 1.6 -.- ULUPINAR-(CANAKKALE) İlksel
2023.11.28 01:58:50 38.2172 38.5017 5.0 -.- 1.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.28 01:34:30 38.1938 38.5897 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.28 01:13:08 38.1745 38.5145 5.0 -.- 3.2 3.3 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.28 00:50:48 38.3177 27.1807 8.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.11.28 00:40:01 40.6607 35.3257 4.3 -.- 2.3 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.11.28 00:35:06 38.1132 26.3023 8.8 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.28 00:25:48 40.0443 34.7668 16.7 -.- 1.2 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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