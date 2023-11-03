SON DEPREMLER LİSTESİ: 3 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muğla 4.1 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 3 Kasım 2023 Cuma günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Muğlada 4.1 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi internette "3 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

MUĞLA 4.1 İLE SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla, Datça'nın 160.78 km açıklarında sarsıntı gerçekleşti.

Saat 06.55'te gerçekleşen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı.

Deprem 11.22 km derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ (3 KASIM 2023 CUMA)

2023.11.03 06:55:38 35.4918 27.2755 5.0 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ İlksel

2023.11.03 06:32:14 38.0765 37.2205 5.6 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 06:10:32 37.7773 36.3982 5.4 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 05:50:07 39.9537 27.6793 7.8 -.- 2.3 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.11.03 05:48:31 38.1333 36.9533 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 05:32:37 38.6298 39.8085 5.0 -.- 2.8 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.11.03 05:02:17 38.6138 40.2157 7.7 -.- 1.3 -.- YAZILI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.11.03 03:10:49 38.2783 36.3865 5.0 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.03 03:04:44 38.1553 38.4460 9.2 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.03 02:35:34 38.6975 43.4502 5.0 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel

2023.11.03 02:34:46 39.3790 27.8700 6.5 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.03 02:20:53 38.9833 43.6773 5.1 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2023.11.03 02:18:20 37.8615 26.9230 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.03 01:58:15 36.4827 36.4017 5.0 -.- 1.3 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.03 01:53:11 37.8277 36.3093 7.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 01:44:09 35.4407 26.1677 5.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.03 01:19:31 36.2782 35.4853 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.03 01:15:40 37.7925 36.3650 9.2 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 01:07:34 39.0143 27.9218 5.6 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.11.03 01:07:10 38.3008 37.8370 8.9 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.03 00:45:02 37.9817 36.6023 5.7 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 00:04:05 38.4757 37.3655 4.4 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







