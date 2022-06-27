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SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması! 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi deprem mi oldu? İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması! 27 Haziran 2022 Pazartesi

Son depremler listesi ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin olarak sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 27 Haziran Pazartesi Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

27 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.27 06:11:49 36.3370 28.4653 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.27 05:13:55 38.1847 30.7330 5.0 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2022.06.27 05:07:04 38.6020 44.2673 5.0 -.- 2.1 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) İlksel
2022.06.27 04:59:09 40.8732 35.9683 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.06.27 03:53:15 38.9768 29.9407 5.3 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.27 03:43:03 38.6095 27.7888 9.5 -.- 1.5 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2022.06.27 03:38:34 39.3678 31.5222 5.3 -.- 1.2 -.- ASAGIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.06.27 03:27:54 39.0728 29.8343 5.0 -.- 1.2 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2022.06.27 03:25:20 37.5612 29.2408 4.1 -.- 0.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.06.27 03:02:48 40.3098 34.3587 17.9 -.- 1.8 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.06.27 02:59:15 35.2180 26.8723 4.4 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.27 01:34:23 37.0343 28.2305 2.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.27 00:51:46 36.2960 29.7720 5.4 -.- 1.1 -.- CERLER-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.06.27 00:47:12 40.7700 30.9255 5.0 -.- 1.6 1.5 BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.06.27 00:27:25 40.7290 29.1758 6.0 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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