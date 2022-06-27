SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması! 27 Haziran 2022 Pazartesi

Son depremler listesi ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin olarak sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 27 Haziran Pazartesi Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

27 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.27 06:11:49 36.3370 28.4653 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.27 05:13:55 38.1847 30.7330 5.0 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2022.06.27 05:07:04 38.6020 44.2673 5.0 -.- 2.1 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 04:59:09 40.8732 35.9683 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.06.27 03:53:15 38.9768 29.9407 5.3 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.06.27 03:43:03 38.6095 27.7888 9.5 -.- 1.5 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2022.06.27 03:38:34 39.3678 31.5222 5.3 -.- 1.2 -.- ASAGIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2022.06.27 03:27:54 39.0728 29.8343 5.0 -.- 1.2 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2022.06.27 03:25:20 37.5612 29.2408 4.1 -.- 0.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2022.06.27 03:02:48 40.3098 34.3587 17.9 -.- 1.8 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.06.27 02:59:15 35.2180 26.8723 4.4 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.27 01:34:23 37.0343 28.2305 2.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.27 00:51:46 36.2960 29.7720 5.4 -.- 1.1 -.- CERLER-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.06.27 00:47:12 40.7700 30.9255 5.0 -.- 1.6 1.5 BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.06.27 00:27:25 40.7290 29.1758 6.0 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

