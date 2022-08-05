SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 5 Ağustos 2022 Cuma

Son depremler listesi 5 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 5 Ağustos son depremler listesine göre bugün büyük ölçekte bir sarsıntı meydana gelmedi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 5 Ağustos 2022 son depremler listesi ve detaylar haberimizde...
Kandilli Rasathanesi 5 Ağustos 2022 Cuma günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.
2022.08.05 02:54:16 38.5733 31.8818 5.8 -.- 2.6 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.08.05 02:25:02 40.3377 27.5615 14.7 -.- 2.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.05 01:27:40 39.8353 33.0338 3.2 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2022.08.05 00:51:55 40.6715 34.4107 9.2 -.- 1.2 -.- ESKIKOY-ISKILIP (CORUM) İlksel
2022.08.05 00:33:55 37.9143 27.1105 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
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