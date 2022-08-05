SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 5 Ağustos 2022 Cuma

Son depremler listesi 5 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 5 Ağustos son depremler listesine göre bugün büyük ölçekte bir sarsıntı meydana gelmedi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 5 Ağustos 2022 son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 5 Ağustos 2022 Cuma günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

2022.08.05 02:54:16 38.5733 31.8818 5.8 -.- 2.6 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel

2022.08.05 02:25:02 40.3377 27.5615 14.7 -.- 2.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.08.05 01:27:40 39.8353 33.0338 3.2 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2022.08.05 00:51:55 40.6715 34.4107 9.2 -.- 1.2 -.- ESKIKOY-ISKILIP (CORUM) İlksel

2022.08.05 00:33:55 37.9143 27.1105 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



