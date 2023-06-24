SON DKAİKA | Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika: AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. AFAD söz konusu depremin sat 19.03'te gerçekleştiğini yerin 7.76 km altında olduğunu duyurdu.
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