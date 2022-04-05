Son dönemin en çok konuşulan amiral gemisi Samsung Galaxy S21'in özelliklerini inceledik

Alışverişten ödev hazırlamaya, sosyal medyada gezinmekten fotoğraf, video çekmeye kadar birçok işimizi hızlıca halledebileceğimiz cep telefonları, kolay kullanılan arayüzleri ve hafif tasarımlarıyla vazgeçilmezlerimiz arasında yer alır. Hâl böyle olunca piyasada birçok marka ve modelde ürün bulmak mümkün. Kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz, pili uzun süre dayanan, dayanıklı bir model arayışındaysanız Samsung Galaxy S21 incelemesine ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımızı gelin, birlikte inceleyelim.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri

RAM boyutu: ‎128 GB

Dahili hafıza: ‎128 GB

Yüklü flash belleğin boyutu: ‎128 GB

Dijital depolama kapasitesi: ‎12 GB

İşletim sistemi: ‎Android

Ekran teknolojisi: ‎AMOLED

Ekran boyutu: ‎6.8 inç

Görüntüleme türü: ‎WQHD+ DynamicAmoled2X

Optik sensör çözünürlüğü: ‎12 MP

Pil gerekli: ‎Hayır

Pil gücü kapasitesi: ‎4800

Hücresel teknoloji: ‎5G

Bağlantı türü: ‎Bluetooth, Wi-Fi, USB

İnsan arayüz girdisi: ‎Dokunmatik ekran

Form faktör: ‎Akıllı telefon

Ürün boyutları ve ağırlığı: ‎7.56 x 0.89 x 16.51 cm ve 360 gram

Kalitesiyle fark yaratan, eşsiz tasarımıyla kullanıcılarını mest eden Samsung Galaxy S21 incelemesine ne dersiniz? ‎AMOLED ekran teknolojisiyle inanılmaz derecede parlaklık sunan akıllı telefon, güneşli alanlarda bile ekranını kolayca görmenizi sağlar. Benzersiz canlı renkleriyle video izleme keyfini ikiye katlar. Samsung Galaxy S21 özellikleri arasında yer alan göz koruma kalkanı, göz için zararlı mavi ışığı azaltır. Böylece uzun süreli kullanımda bile gözlerinizi yormaz. Gorilla glass victus camdan üretilen ürün, çizilmelere ve düşmelere karşı direnç gösterir. 12 MP çözünürlük ise Samsung Galaxy S21 kamera özelliklerinden sadece biri. 8K video çekme özelliği sayesinde sosyal medya için profesyonel videolar çekebilirsiniz. Samsung Galaxy S21 Ultra kamera özellikleriyle profesyonel fotoğraf kareleri yakalamanıza yardımcı olur. İkili olmayan teknolojisiyle karanlık ortamlarda daha net kareler yakalayabilirsiniz. Süper dengeli çekim modunda hareketli sahneleri çekerken görüntünün daha az sarsılmasını sağlayabilirsiniz. 5nm işlemcisi sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla online görüşmeleri daha net ve canlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Model, Samsung Galaxy S21 Fe özelliklerinden farklı olarak 5000 mAh şarjıyla daha uzun süre kullanım imkânı verir. Ayrıca güç tüketimini optimize etme özelliğiyle şarj tüketimini azaltır. 120 Hz yenileme hızına sahip Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleriyle kullanıcıları kendine hayran bırakır. Bluetooth bağlantısıyla diğer akıllı cihazlara kolayca bağlanır. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. 128 GB depolama alanıyla fotoğraf ve videolar için gereken saklama alanını sunar.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın avantaj ve dezavantajları

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

AMOLED ekranı sayesinde güneş ışınlarının yüksek olduğu alanlarda ekranı rahatça görebilirsiniz.

Göz koruma kalkanıyla gözünüzün daha az yorulmasını sağlar.

Gorilla glass victus camdan elde edilen ürün, çizilmelere karşı direnç gösterir.

12 MP kamera çözünürlüğüyle profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz.

8K video özelliğiyle sinema kalitesinde videolar elde edebilirsiniz.

5nm işlemcisi aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırabilir.

5000 mAh pili uzun süreli kullanım sunar.

Süper dengeli çekim moduyla aksiyon sahnelerini sorunsuz şekilde çekebilirsiniz.

Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanılır.

Samsung S20 ve S21 karşılaştırmasına baktığımız zaman S21'in daha ağır olduğunu görüyoruz. Bu da uzun süreli kullanımlarda dezavantaj olarak görülebilir.

Samsung Galaxy S21 Ultra'yı kullananların yorumları

Samsung S21 incelemesi yaparken kullanıcı yorumlarında en fazla ön plana çıkan özelliği, yüksek çözünürlüklü kamerası. 120 Hz ekran yenileme özelliği de kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Gorilla glass victus cam sayesinde çizilmeyen ekranı, kullanıcıların beğenisini topluyor. Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesinde kullanıcı yorumlarında dikkat çekilen bir diğer nokta ise telefonun şarjının uzun süre dayanması.

Samsung Galaxy S21 Ultra'ya alternatif ürünler

1. Xiaomi 11 Lite 5G NE

6.5 inç ekrana sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, dolby vision desteğiyle video izleme keyfinizi ikiye katlar. Eşsiz tasarımıyla ön plana çıkan ürün, yüksek ses kalitesiyle en sevdiğiniz müzikleri dinlerken benzersiz bir deneyim yaşatır. 90 Hz yenileme hızıyla uygulamalar arası geçiş yaparken donma ya da kasma yapmaz. 240 Hz dokunmatik örneklem hızı ise oyun oynarken ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar.

2. POCO M4 Pro

POCO M4 Pro, 256 GB depolama alanıyla video ve fotoğraflarınız için gereken alanı sunar. 8 GB RAM ile oyun oynarken ya da video izlerken donma ve kasma yapmaz. Suya ve toza karşı dayanıklı olduğundan deniz veya havuz kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. NFC özelliğiyle diğer akıllı cihazlara kolayca ve sorunsuz şekilde bağlanabilirsiniz. AMOLED ekranı ise sevdiğiniz videoları izlemeyi daha keyifli hâle getirir.

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3. Apple iPhone 11

Apple iPhone 11, 6.1 inç geniş ekranı sayesinde sevdiğiniz film ve videoları izlemeyi daha keyifli hâle getirir. 2 metreye kadar 30 dakika boyunca suyun altında kalabilen ürün, su altını fotoğraflamanıza imkân verir. 120 derece görüş açısıyla manzara fotoğraflarını mükemmel şekilde çekmenize yardım eder. Ayrıca 26 mm kamerası, loş ortamlarda bile daha net ve canlı fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlar.

4. OPPO A54

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OPPO A54, 6.51 inç göz koruyucu neo ekranıyla uzun süreli kullanımlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlar. 128 GB depolama alanı bulunan ürün, fotoğraf ve müzikler için gereken depolama alanını karşılar. 16 MP ön kamerasıyla daha net ve canlı online görüşmeler yapılabilir. Benzersiz ses kalitesiyle müzik dinleme keyfini arttırır. 5000 mAh pil kapasitesiyle uzun süre şarj edilmeye ihtiyaç duymaz.

5. GENERAL MOBILE GM21

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GENERAL MOBILE GM21, 6 inç LCD ekran ile video ve filmleri daha net izlemenizi sağlar. 32 GB depolama alanı bulunan cihazın hafızası SD kart ile 256 GB'a kadar yükseltilebilir. Bluetooth özelliğiyle diğer akıllı cihazlarla kolayca eşleştirilebilir. 13 MP yapay zekâ kamera sistemiyle profesyonel fotoğraflar çekebilir. 5000 mAh pil kapasitesiyle tek şarjla daha uzun süre kullanım imkânı sunar.

6. Hiking A26

FHD ekrana sahip Hiking A26, video ve filmleri daha net izlemenize olanak tanır. 128 GB depolama alanı bulunan ürün, fotoğraf ve müzikler için gereken alanı sunar. 4 adet arka kamerasıyla profesyonel fotoğraflar çekmenizi sağlar. 6 GB RAM, uygulamalar arasında hızlı ve sorunsuz şekilde geçiş yapmanıza yardımcı olur. Parmak okuyucu sensörü sayesinde cihazı kişisel hâle getirerek bilgilerinizi korumaya alır.

7. INFINIX Note 11s

FHD özelliğiyle videoları daha net ve canlı olarak izlemenizi sağlayan INFINIX Note 11s, 6.8 inç geniş ekrana sahip. 8 GB RAM, oyun oynarken ve uygulamalar arasında geçiş yaparken kasma yapmaz. Bluetooth özelliğiyle diğer cihazlarla hızlı şekilde bağlantı kurabilir. Parmak izi okuyucusu, cihazı koruma altına alır. Yüksek çözünürlüklü kamerasıyla istediğiniz kareleri kolayca yakalar. Dayanıklı materyallerden üretilen cihaz, uzun yıllar sorunsuz kullanılır.