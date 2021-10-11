Dakikalar içinde 5-10 yaş gençleştiriyor! Son dönemin trend uygulaması kristal dolgu...

Ciltte bulunan kolajeni artırmak için birçok krem ve ilaç kullanıyor olabilirsiniz. Ama kristal dolgu ile kolajeni kolayca arttırmanız mümkün! Peni, nasıl mı? İşte kristal dolgu hakkında merak edilenler...

KRİSTAL DOLGU NEDİR?

Cilde esneklik ve dolgunluk veren yapı taşı niteliğindeki kolajen, cilt güzelliği için çok önemli bir etken! Hidroksiapatit ise kolajenin yeniden oluşumunu tetikler. Bu sayede tetiklenen kolajen ile doğal bir yeniden yapılanma gerçekleşir. Bu nedenle kristal dolgu size diğer dolgu maddelerine göre daha doğal bir görünüm sunar.

KRİSTAL DOLGUYU KİMLER YAPTIRMALI?

Yaşa bağlı olarak hücre yenilenmesinde yavaşlama ve nem eksikliği gibi faktörler, deride ton ve esneklik açısından sorunlara yol açıyor. Bu nedenler yüz hatlarında derin kırışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Deri altındaki yaş dokusunun kaybıyla ortaya çıkan bu sorunların önüne geçmek için kristal dolgu yöntemine başvurabilirsiniz. Böylece kaybın giderildiğini, hatların yeniden belirginleştiğini, yüzün daha genç ve güzel bir görünüme kavuştuğunu deneyimleyebilirsiniz.

KRİSTAL DOLGU ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖSTERMEYE BAŞLAR?

Klinik olarak kanıtlanmış çift etkili dermal dolgu ürünü olan Hidroksiapatit, kristal dolgu yöntemi sayesinde kırışıklıkları anında pürüzsüz bir hale dönüştürür. Ardından, güçlü bir şekilde uyarılan kolajen cildin kendi kendini yenilemesine yardımcı olur. Buna "V etkisi" denir.

V ETKİSİ

Genç bir yüz "V" şeklinde görünür. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu "V" şekli tersine döner. Sahip olduğunuz genler ne kadar iyi olursa olsun, yıllar geçtikçe cildiniz düzgün yapısını kaybetmeye başlar. Yüzün hacmi azalır, yanaklar ve dudaklar aşağıya doğru sarkarak yüz aşağıya doğru genişler. İşte kristal dolgu, bu durumun önüne geçmede etkili bir yöntem olarak size yardımcı olur.

KRİSTAL DOLGU GÜVENİLİR Mİ?

Yapılan birçok araştırmaya ve klinik çalışmaya göre Hidroksiapatit'in üst düzeyde güvenilir bir ürün olduğu ortaya konmuş durumda. Ayrıca doktorlar tarafından uygulanan yöntem oldukça kolay ve ağrısız. 15 dakikada uygulanan kristal dolgu ile yüzünüzün 5-10 yıl kadar gençleşmesi mümkün. Doğal kolajen oluşumunu destekleyen bu yöntem mimiklerinize ve doğallığınıza hiç bir şekilde zarar vermez.

