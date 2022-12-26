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'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz" Emekliler, ağır hastalar, yaşlılar...

26.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 katlı bir apartman 1,5 aydır, bir komşunun kaçak elektrik çekmesinden dolayı büyük zorluklar yaşıyor. Apartmanda yaşayan komşuları, elektriği kesilince kaçak elektrik çektiği için tüm binanın ortak kullanım elektriği kesildi. Aralarında emeklilerin, ağır hastaların ve yaşlıların da olduğu apartman sakinleri duruma isyan ederken bunlara yol açan ve kendisini "Son evliyayım" diye tanımlayan komşu ise umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti. Apartmandakiler ise "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz" dedi.

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz" Emekliler, ağır hastalar, yaşlılar...

Çok sayıda kişinin oturduğu 6 katlı bir apartmanda yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Apartmanın bodrum katında yaşayan komşuları yüzünden diğer apartman sakinleri 1,5 aydır adeta perişan oldu. Bunun nedeni ise o komşunun apartmanın ortak hattından kaçak elektrik çekmesi oldu. Kaçak elektrik sebebiyle saat sökülünce apartmanın otomatı da asansörü de çalışamaz hale geldi. Bütün bu yaşananlara apartman sakinleri tepki gösterirken ve mağduriyetlerini dile getirirken o komşunun akılalmaz tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

"BEN BORCUMU İNKAR ETMİYORUM"

Show Haber'de yer alan habere göre; Apartman sakinleri “Elektriklerimiz yok” derken söz konusu şahıs ise “Ödeyemiyoruz, paramız yok” şeklinde konuştu. Apartman sakinleri 1,5 aydır bu eziyeti çektiklerini söylerken şahıs da “Ben borcumu inkar etmiyorum” dedi.

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"APARTMANDA ATEŞ BÖCEĞİ GİBİ DOLAŞIYORUZ"

Apartmandakiler, başkasının borcu ödenmediği için bu mağduriyeti yaşadıklarını ifade ederken bir başka apartman sakini ise “Apartmanda ateş böceği gibi dolaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Söz konusu şahsın “Evliyayım ben, evliya. Son evliyayım. 2023’ten sonra savaşı başlatacağım ben” sözleri ise dikkat çekti. Muhabirin, “Savaşacaksınız ama elektrik faturanızı ödemiyorsunuz. Neden, günah değil mi?” şeklindeki sorusuna şahıs, “Ödemeyeceğiz. Hayır, günah değil.” yanıtını verdi.

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BİNANIN ORTAK KULLANIM ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Olayların odağındaki bu komşu, elektrik borcunu ödemedi, saati sökülünce de apartmanın ortak hattından kaçak elektrik çekti. Ancak sonrasında olan yine komşulara oldu. Kaçak elektrik alınan noktayı gösteren bir apartman sakini “Bu alınan elektrik bizle alakası olmadığı halde binamızın üstüne fatura edilmektedir. Haftası gelmeden ödüyoruz, gecikme yok, geciktirme yok.” ifadelerini kullandı.

6 katlı bu apartmanda iddiaya göre bodrum katta oturan bir kişi elektrik borcunu ödemediği ve kaçak elektrik kullandığı için binanın ortak kullanım elektriği kesilmiş durumda.

"FATURAYI KOMPLE BİNAYA KESİYORLAR"

Apartman sakini “Biz faturalarımızı gösteriyoruz, fakat aşağıdaki bir vatandaşın elektriği kaçak kullanmasının faturasını komple binaya kesiyorlar” derken elektrik saatini ve kaçak elektrik kullanan şahsın daha önce saati olduğu noktayı gösterdi.

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6 katlı bu apartmanda daha çok emeklilerin ve yaşlı insanların oturduğu ifade edildi. İçlerinde ağır hastalığı olanların da olduğu aktarıldı. Bir apartman sakini “KOAH hastasıyım, yukarı çıkamıyorum, geçenlerde bir deneyeyim dedim, 3. katta kaldım, yere uzandım öyle. Doktora gitmem gerekli, randevularım vardı, iptal ettirdim” ifadelerini kullanırken bir başkası ise “Annem yaşlı, kaç aydır merdiven inip çıkamıyor, doktora gidemiyor, çok kötü. Artı bizim üstümüze borç gözükmediği halde bizim otomatiğimizi geldi kestiler” şeklinde konuştu.

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"ŞU ANDA DÜNYANIN LİDERİ BENİM"

Apartman sakinleri perişan olurken, kaçak elektrik krizine yol açan komşunun ise adeta kendi aleminde ve dünya umurunda halde olduğu görüldü. O komşu “Benim 1 trilyon da borcum olsa, benim saatimi söküp götüremezler. Şu anda dünyanın lideri benim” dedi.

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