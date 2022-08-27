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Son fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Safari cipin sürücüsü: Kemer takın diye uyardım ama kimse beni takmadı

27.08.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Iraklı 5 turistin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan safari cipin sürücüsü Murtaza Arslan, ''"Araç harekete başlamadan ve devamında hatta kaza yerine 800 metre mesafe öncesine kadar araçta bulunanlara emniyet kemeri için uyardım, ancak kimse beni takmadı. 40- 50 kilometre hızla ilerliyordum. Yağış nedeniyle virajda aracın kontrolünü kaybettim. Suçsuzum'' dedi. Turistlerin dün son fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Son fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Safari cipin sürücüsü: Kemer takın diye uyardım ama kimse beni takmadı

Kaza, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Datça kara yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça yönüne giden Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen cip, metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki otomobil de cipe çarptı. Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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CİP ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan 3 kişiden cipin şoförü Murtaza Arslan tutuklandı, tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile otomobilin sürücüsü Ali Kudret T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı

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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapacak.

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'KAZA YERİNE 800 METRE MESAFE ÖNCESİNE KADAR UYARDIM'

Bu arada tutuklanan Murtaza Arslan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arslan ifadesinde, "Araç harekete başlamadan ve devamında hatta kaza yerine 800 metre mesafe öncesine kadar araçta bulunanlara emniyet kemeri için uyardım, ancak kimse beni takmadı. 40- 50 kilometre hızla ilerliyordum. Yağış nedeniyle virajda aracın kontrolünü kaybettim. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, suçsuzum" dedi.

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(DHA)


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