Son günlerde vaka sayıları patladı! Sizde de maskne olabilir

Pandemi süreci nedeniyle uygulanan maske takma zorunluluğu nedeniyle birçok kişide ‘akne’ gibi bir cilt rahatsızlıkları meydana geldi. Vatandaşlara maskeleri çıkarmaları ardından cilt bakım önerilerinde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seçil Demirci, “Maskeleri tamamen çıkarmadık ama çok azaldı. Dışarıda maske takmıyor olacağız. Maske döneminde yeni bir terim ortaya çıktı. Maske akne yani ‘Maskne’ diye geçiyor. Maske aknesi yani maskenin olduğu bölgede aknelenme olarak biliniyor. Normalde ergenlik döneminde çok sivilce görüyoruz biliyorsunuz. Erişkinlik döneminde de görülüyor fakat çok arttı. Çünkü maske bölgelerinde çok akne oluşmaya başladı.

Bunların da tedavilerini veriyoruz. Fakat maske taktıkça tedaviler biraz daha dirençli oluyor. Artık verdiğimiz tedavilerden çok daha iyi sonuçlar alabileceğiz. İyi bir akne ürünü ile temizlemek, eğer maske aknesi sorununuz varsa İyi bir ürünle temizlemek ve dermatoloji uzman hekiminizin verdiği kremleri uygulayarak şimdi yüzümüz açıktayken daha iyi sonuç alacağız. Bunun dışında sentetik ve renkli maske takanlarda, özellikle çocuklarda bazen o renge ve kumaşa bağlı alerjiler ve egzamalar da çok görüyorduk. Cilt kapalı kaldıkça egzamalar daha da alevleniyor. Geçmesi daha da zorlaşıyor. Biraz onlardan da kurtulacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

CİLT BAKIMININ EN ÖNEMLİ NOKTASI

Vatandaşlara yaz öncesi cilt bakımının en önemli noktasının güneş kremi kullanmak olduğunun altını çizen Demirci, “Bunun yanında yaz geliyor ve dermatoloji uzmanıysanız söylemeniz gereken en önemli şey güneş kremi kullanmaktır. En az 30 faktörlü güneş kremini iki saatte bir en geç ise üç saatte bir yüzümüze tekrar olarak sürmeliyiz. Çünkü güneş hem leke yapıyor hem ince çizgiler oluşturuyor. Hem de cildimizde sarkmaya neden oluyor. Bu nedenle bir güneş kremi, iki de C vitaminli serumlar güneşin zararlı etkilerinden bizi koruyacaktır. Tabii ki güneş cilt de kurutuyor. Çok fazla güneşin altında kalırsak cildimizde kurumaya da yol açacağı için nemlendiriciyi de mutlaka öneriyorum” diye konuştu.



