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Son seçim anketi! Asal Araştırma paylaştı... Yerel seçim öncesi CHP'nin oy oranındaki değişim dikkat çekti

16.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim öncesinde partilerin aday belirleme çalışmaları devam ederken, uzun zaman sonra bir anket şirketi yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öncesinde Asal Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında partilerin son oy oranları açıklandı. Yayımlanan anket çalışmasında; 2019'daki yerel seçimlerde yüzde 35 ve son genel seçimlerde yüzde 25 oy alan CHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Son seçim anketi! Asal Araştırma paylaştı... Yerel seçim öncesi CHP'nin oy oranındaki değişim dikkat çekti

Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma başlarken, uzun zaman sonra bir anket şirketi son yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Asal Araştırma tarafından yapılan açıklamada 26 ilde 5-10 Ekim tarihleri arasında 2 bin 600 kişi ile 'genel seçim' anketi yapıldığı belirtildi.

SON SEÇİM ANKETİ

Katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket çalışmasında partilerin oy oranları dikkat çekti.

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AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI, CHP'NİN OYLARI DÜŞTÜ

Yapılan son anket çalışmasının sonuçlarında; AK Parti yüzde 34,5 oy oranıyla birinci parti olurken, ikinci parti olarak CHP'nin oyu yüzde 20,2 oldu.

MHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARI

MHP; yüzde 12,1 oy oranıyla üçüncü parti olurken; Yeşil Sol Parti yüzde 9,8 ve İYİ Parti yüzde 8,0 oy oranında görüldü.

Son yapılan anket çalışmasına göre partilerin oy oranları şöyle;

AK Parti: %34,5

CHP: %20,2

MHP: %12,1

Yeşil Sol Parti: %9,8

İYİ Parti: %8,0

Yeniden Refah Partisi: %3,6

Türkiye İşçi Partisi: %3,0

Zafer Partisi: %2,7

Memleket Partisi: %1,1

Diğer: %5,0

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seçim anketi

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