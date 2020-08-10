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Son seçim anketinde partilerin oy oranları! ORC Araştırma'nın anketinde Muharrem İnce detayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Partilerin son oy oranlarının yayımlandığı anket sonucunda, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

Son seçim anketinde partilerin oy oranları! ORC Araştırma'nın anketinde Muharrem İnce detayı

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma dikkat çeken bir anket çalışması yaptı.

06-08 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

'HAYIR' DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anket sonuçları ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Hayır" cevabını verenlerin oranının yüzde 89,5 çıkması dikkat çekti.

Sonuçlara göre "Evet" diyenlerin oranı yüzde 4,1, "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 6,4.

muharrem ınce anket

PARTİLERİN SON OY ORANLARI

Katılımcılara bir başka başlık olarak "Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise öyle;

AK Parti - %36,6

CHP - %25,9

MHP - %14,1

HDP - %9,6

İYİ Parti - %8,1

DEVA - %2,3

Gelecek Partisi - %1,6

Saadet Partisi - %0,8

Diğer - % 1,0

anket sonucları


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