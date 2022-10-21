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Son sözleri 'Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim' oldu! Kürsüde fenalaştı, hayatını kaybetti...

21.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye-İş Sendikası eski İzmir şube başkanlarından 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın plaket takdim töreninde kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim." ifadelerini kullanmasının ardından fenalaşan Candan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son sözleri 'Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim' oldu! Kürsüde fenalaştı, hayatını kaybetti...

Alınan bilgiye göre, geçmişte Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticiliği ve İzmir 6 No'lu Şube Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın daveti üzerine hafta sonu düzenlenecek 12'nci Olağan Genel Kuruluna katılmak için Ankara'ya geldi.

KÜRSÜDE FENALAŞTI

Genel Kurul öncesi sendikaya emeği geçenlerin onurlandırılması amacıyla genel merkezde düzenlenen plaket takdim törenine katılan Candan, plaketini aldıktan sonra konuşmak için kürsüye çıktı. Konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen Candan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SON NEFESİMİ SENDİKAMDA VERMEK İSTERİM' DEMİŞTİ

Candan'ın fenalaşmadan önceki son sözleri "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim. Çünkü onurumu, şerefimi, bugünkü birçok şeyimi, emek verdim ama bu sendikada kazandım. Birbirimizden gocunmayalım, ürkmeyelim, birbirimizin kıymetli, değerli mücadelesinden faydalanalım." oldu.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Candan'ın cenazesinin, sendikada düzenlenen törenin ardından İzmir'e uğurlanacağı öğrenildi. (AA)

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