Son teravih son sahur ne zaman? Arefe günü teravih kılınır mı? Diyanet İşleri açıkladı

Teravih namazını camilerde kılan vatandaşlar son teravih namazını merak ediyorlar. Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle teravih namazı ve son sahur ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 21 Nisan'da sona eriyor. İşte son teravih ve son sahur ile ilgili detaylı bilgiler...

SON TERAVİH NE ZAMAN?

2023 yılının Ramazan ayında son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba günü kılınacak. Bu akşam yatsı namazı ile beraber 2023 yılının son teravih namazı kılınmış olunacak.

Yatsı namazı ile vitr namazı arasında her iki ya da 4 rekatta selam verilerek kılınmaktadır.

AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI?

Arefe günü teravih namazı kılınmaz. Son teravih namazı arefe gününden bir gün önce kılınıyor. 2023 ramazan ayının son teravih namazı bu akşam (19 Nisan Çarşamba) kılınacak.

Bir sebeple teravih namazını yatsıdan hemen sonra kılamayan bir Müslüman, teravih namazını gece 12'den sonra kılabilir. Teravih namazı fecr vaktine kadar kılınabilir.

SON SAHUR NE ZAMAN?

Bu akşam kılınacak son teravih namazı sonrasında bu gece de son sahura kalkılacak. 2023 ramazan ayının son sahuru 19 Nisan'ı 20 Nisan arefe gününe bağlayan gece yapılacak. 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı arefesi de bu yılın son iftarı yapılacak.

On bir ayın sultanı ramazan ayı 21 Nisan Ramazan Bayramı 1. günü ile uğurlanmış olacak. Bir ay oruç ibadetini gerçekleştirmiş olan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı idrak edecekler.



