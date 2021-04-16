HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son Yaz dizisinin konusu ne? Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Son Yaz dizisinin konusu ne? Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

16.04.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinin yeni bölümü bu akşam Fox ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Arif Pişkin, Alperen Duymaz gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisi beğeniyle takip ediliyor. Peki, Son Yaz dizisinin konusu nedir? Son Yaz dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

Son Yaz dizisinin konusu ne? Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Fox ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz bu akşam 16. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Akgün, cezaevine girmiştir. Selim Kara ise Akgün’ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. İşte, Son Yaz dizisi hakkında tüm detaylar...

SON YAZ DİZİSİ GENEL KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması. Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Son Yaz'ın başrollerini paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

SON YAZ DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
16 Nisan koronavirüs tablosu16 Nisan koronavirüs tablosu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Erdoğan: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi

Erdoğan: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi

Camdaki Kız sosyal medyada olay oldu! Grinin 50 Tonu filmine benzetildi

Camdaki Kız sosyal medyada olay oldu! Grinin 50 Tonu filmine benzetildi

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Kremlin: Türkiye’yi Kırım konusunda ikna edeceğimizi umuyoruz

Kremlin: Türkiye’yi Kırım konusunda ikna edeceğimizi umuyoruz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.