Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Yerel seçim anket sonucuna ilişkin Mehmet Ali Kulat, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık yerel seçimde ittifak arayışında değiliz" açıklamasını değerlendiren Kulat, "MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda" dedi.

YEREL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI - MAK DANIŞMANLIK

"Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut" ifadesini kullanan Kulat, devamında şunları kaydetti:

"Ama bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir.

Burada Etimesgut gibi ama pek çok yerde MHP'li belediyeler farklı durumda değil. Diğer önemli konu da, yani AK Parti bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Melih Gökçek'i mesela görevden aldı. Melih Gökçek'i görevden alırken ki alma nedeni her ne ise MHP'li belediye başkanında da aynı özellikler duruyor zaten. Ona nasıl oy isteyeceksiniz. Hakkında dava açılmaksa dava, FETÖ iltisakı ise FETÖ iltisakı.