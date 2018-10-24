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Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:55 | Son Güncelleme

Yerel seçim öncesi anket araştırma şirketleri harekete geçti ve yapılan yerel seçim anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Son Mart 2019 yerel seçim anket sonucuna ilişkin MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, değerlendirmelerde bulundu. MHP'nin şu an hiçbir yerde birinci parti olmadığını belirten Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi.

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Yerel seçim anket sonucuna ilişkin Mehmet Ali Kulat, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık yerel seçimde ittifak arayışında değiliz" açıklamasını değerlendiren Kulat, "MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda" dedi.

YEREL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI - MAK DANIŞMANLIK

"Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut" ifadesini kullanan Kulat, devamında şunları kaydetti:

"Ama bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir.

Burada Etimesgut gibi ama pek çok yerde MHP'li belediyeler farklı durumda değil. Diğer önemli konu da, yani AK Parti bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Melih Gökçek'i mesela görevden aldı. Melih Gökçek'i görevden alırken ki alma nedeni her ne ise MHP'li belediye başkanında da aynı özellikler duruyor zaten. Ona nasıl oy isteyeceksiniz. Hakkında dava açılmaksa dava, FETÖ iltisakı ise FETÖ iltisakı.

'MHP, AK PARTİ'NİN KENDİSİNE ÇOK MUHTAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR'

Kulat, MHP'de "AK Parti bize muhtaç" görüşünün hakim olduğunu savundu.

"Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" değerlendirmesinde bulunan Kulat, şöyle devam etti:

Yüzde 50'lilik bir oya da AK Parti'nin ihtiyacı yok yerel seçimlerde. Çünkü AK Parti'nin oyları lokaldir yani İstanbul'da bulur yüzde 50'leri, Ankara'da bulur yüzde 40'ları ve seçim sonucunu hep böyle alır. Güneydoğu'da HDP böyle alır. MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
KENDİNİ NE SANIYORSA....BAHÇELİ YILLARIN MHPSİNİ KILIÇTAROĞLU VE BAYKALDA CHPYİ BİTİRDİ
hayırlı olsun bir gün olmadan psikolojik savaş başladı
Siz öyle sanın bu seçimde herkez şok olacak EYT 'yi çözmezlerse
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