Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz katı şampuan hakkında merak ettiğiniz her şey

Görüntüsüne bakınca sabun ile karşılaştırabileceğiniz katı şampuanlar, sıvı olanlara kıyasla hem çevreyle dost hem seyahatlerde daha rahat taşınabilir. Temelde sıvı şampuanların formülünün susuz şekilde paketlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu ürünler, son dönemde popüler olsa da aslında yeni değil. Siz de sık sık duyduğumuz bu katı şampuanlar neymiş, ne değilmiş merak ediyorsanız yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

1. Hacimli saçlar için Bomb Cosmetics Katı Şampuan

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Sizin için ilk önerimiz olan Bomb Cosmetics Katı Şampuan, üstün formülüyle saçlarınıza mükemmel bir hacim kazandırıyor. İçeriğindeki sedir ağacı yağı, ince telli saçların canlanmasına yardımcı olurken saç dökülmesinin azalmasını sağlıyor. Üründeki biberiye yağı, kıl köklerinin beslenmesini sağlayarak güçlenmesini destek oluyor. Avokado yağı ise derinin kurumasını engelleyerek canlı ve nemli kalmasına olanak sunuyor. Kivi aroması ise saçlarınızın hoş kokmasını sağlıyor. Plastik şişeye ihtiyacı ortadan kaldıran ürün, daha az yer kaplıyor.

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2. Kepek sorunu olanlar için Mediflora Katı Şampuan

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Saç derisine zarar vermeden temizleyen Mediflora Katı Şampuan, uzun süreli kullanım sunuyor. Ürün; silikon, zararlı kimyasallar, sentetik renklendirici, sabun ve koku içermiyor. Pro-vitamin B5 ve E vitamini ile saçları derinlemesine besliyor. Hindistan cevizi yağı, saç telini nemlendiriyor ve kepek oluşumunu engelliyor. Karanfil yağı, saç derisinde kan akışının hızlanmasını sağlayarak köklerin güçlenmesine yardımcı oluyor ve antiseptik özelliği ile kaşıntıyı azaltıp iltihabı yok ediyor. Saçlarınızın daha parlak ve canlı görünmesine destek olan şampuan, normal ve yağlı saç tipleri için kullanılabiliyor.

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3. Çabuk yağlanan saçlara özel Soapy Co Wow Katı Şampuan

Sıradaki önerimiz olan Soapy Co Wow Katı Şampuan, aktif karbon içeriği sayesinde hızla yağlanan saçları sönük görünümden kurtarıyor. İçeriğindeki okyanus tuzu, saçların hacim kazanmasına yardımcı oluyor. Ginseng özelliği sayesinde saçları dış etmenlere karşı koruyor. Bitkisel keratin, A ve C vitamini ile saç köklerini güçlendiriyor. Spirulina içeriği, saç dökülmesini ve incelmesini engellerken saçların hızlı bir şekilde uzamasına katkı sağlıyor. Isırgan otu yağı, saç derisini sakinleştirip ferahlatıyor. Boyalı saçlarda da kullanıma uygun olan şampuan, sülfat ve sabun içermiyor. Katı yapısı sayesinde seyahat sırasında kolayca taşıma imkanı sunuyor.

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4. Canlı saçların sırrı: Rosece Katı Şampuan

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%100 doğal içerikli Rosece Katı Şampuan, geride plastik gibi atıklar bırakmadığı için çevre dostu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yumuşak ve canlı saçlara sahip olmanıza yardım eden ürün, saç köklerini güçlendirerek dökülmesini önlüyor. Kepek oluşumunu engelleyen şampuan, kafa derisini sakinleştirip ferahlatıyor. İçindeki doğal yağlar parlak bir görünüm sunarken hacimli saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Katı şampuan, tüm saç tiplerinde kullanım imkanı veriyor. Sıvı şampuanlar gibi sızma yapmayan ürün, etrafın kirlenmesini engellerken aynı zamanda seyahat sırasında kolayca yanınızda taşımanıza olanak sunuyor.

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5. Güçlü saçlar için Sabun Gurme Katı Şampuan

Siz de akan şampuan şişelerinden bıktınız mı? Merak etmeyin, katı şampuanlar sizi bu dertten kurtarıyor. Sabun Gurme Katı Şampuan, saçlarınızın güçlü köklere ulaşmasını sağlıyor. Bektaşi üzümü özü sayesinde saç dökülmesini önlüyor. İçeriğindeki keçi sütü, saç derisini besleyerek saç köklerinin güçlenmesini sağlıyor ve saçların parlak görünmesine yardımcı oluyor. Lavanta ve defne yağları, saçın nem dengesini korumasını desteklerken ekstra hacim kazandırıyor. Az yer kaplayan ürün, seyahat ederken işinizi kolaylaştırıyor.

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6. Tamamen doğal içeriklerle üretilen Lilyum Katı Şampuan

"Ben doğayı önemsiyorum. Kullandığım ürünler de çevre dostu olmalı." diyorsanız tamamen doğal içeriğe sahip Lilyum Katı Şampuan'ı mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz. Keratin ve ceramidin yanı sıra birçok nemlendirici doğal aktif bileşenlerle zenginleştirilen ürünü tüm saç tipleri rahatlıkla tercih edebilir. Katı şampuan; doğal silikon alternatifi ile saç derinizi nemlendirmekle kalmaz, saçlarınızı tüm çevresel etmenlere karşı başarıyla korur. Saçları kökten uca besleyerek sağlıkla parlamasına yardım eder.

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7. Saçları yormayan formülü ile Olea Vera Daphne Dream Katı Şampuan

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Sık sık yağlanan, çok çabuk ağırlaşan saçlarınız mı var? O zaman yağlı saçlar için özel olarak formüle edilen Olea Vera Daphne Dream Sülfatsız Katı Şampuan'ı mutlaka denemelisiniz. Sülfat ve türevlerini içermediği için saçı ağırlaştırıp yormayan ürün, parlak ve yumuşak saçlara kavuşmanıza yardım eder. Pro-vitamin B5, bitkisel keratin, E vitamini ve defne içeren şampuan; saçlarınızı dipten uca besler. 50-60 yıkamaya kadar kullanılabilen ürün, sabun içermez.

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Neden katı şampuan kullanmalısınız?

Katı şampuanlar, genellikle sabunla karıştırılır. Ancak bu ürünler, sabuna göre çok daha az alkali ortama sahip olduğu için saç ve saç derisine iyi gelir. Bu ürün için konsantre şampuan demek yanlış olmaz. Aynı zamanda sürdürülebilir yaşamı destekleyen ürünler arasında yer alan katı şampuanlar, sıvı şampuanlara göre pek çok faydaya sahip.

Katı şampuanlar, gereksiz plastik ambalaj kullanmaz. Bu sayede karbon ayak izinin azalmasına destek olur.

Bitkisel sürfaktan içerdiği için hem saçı nazikçe temizler hem saç derisini rahatlatır. Bu nedenle hassas ve kuru saç tiplerinde bile rahatlıkla tercih edilebilir.

Sürfaktan sayesinde göz yakmadığı ve cilde iyi geldiği için bebeklerde de kullanılabilir.

Katı şampuanlar, formu gereği genel olarak iki şişe şampuana eşdeğer olduğu için uzun süre kullanılabilir. Bu da bütçenizi korumaya yardım eder.

Formülünde yer alan yağa göre değişmekle birlikte sakinleştirici, saç telini güçlendirici ya da besleyici gibi birçok özelliğe sahip olur.

Fazla yer kaplamadığı için seyahatlerde rahatlıkla taşınabilir.

Peki, katı şampuan nasıl kullanılır?

Sabun kullanımından pek de farklı olmayan katı şampuanı uygulamak için ilk olarak saçlarınızı ıslatmanız gerekir. Ardından tıpkı sabunda yapıldığı gibi saçı köpürtmek ve masaj yaparak yıkamak yeterli. Eğer saçlarınızı köpürtürken karışmasından endişeleniyorsanız sabunu elinizde de köpürtebilirsiniz. Ardından saçınızı bol su ile durulamalısınız. Eğer saçlarınız yıpranmış değilse saç kremi kullanmanıza da gerek kalmaz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var. Duş sonrası şampuanı mutlaka kuru bir alanda muhafaza etmelisiniz. Tıpkı sabunlarda olduğu gibi sürekli ıslak olan alanlarda katı şampuanın da kullanım ömrü azalır.

