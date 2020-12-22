Son zamanların en popüleri diyeti: Aralıklı oruç diyeti nedir?

Kişiler için can sıkıcı olabilen fazla kilolardan belirli yöntemler uygulanarak kurtulmak mümkündür. Aralıklı oruç diyeti de bu yöntemlerden biri ve aynı zamanda son zamanların en popüler diyetidir. Birçok kişinin tercih ettiği aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım.

Aralıklı Oruç Diyeti Nedir?

İnsan vücudunun bazı bölgelerinde oluşan yağ birikiminin, belirli zaman aralıkları ile hazırlanmış olan programa uyum sağlayarak dengeli bir şekilde yok edilmesine aralıklı oruç diyeti denir. Aralıklı oruç diyeti, yağ yakımının yanı sıra kas kütlelerinin kaybını önler. Dengeli bir şekilde kilo verdiren bu oruç diyeti, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Diyet uygulamalarında oldukça sık tercih edilen bu yöntem, kişilere hızlı bir şekilde kilo verme imkanı sunar. Diğer diyet uygulamalarından farkı hızlı ve yalnızca belirli saat aralığında beslenmeye yönelik olmasıdır. Hızlı kilo verdirmesi sebebiyle şok diyetler ile karıştırılmamalıdır. Aralıklı oruç bir şok diyet değildir.

Aralıklı Oruç Diyeti Nasıl Yapılır?

Günümüzde oldukça yaygınlaşan intermittent fasting halk tabiriyle aralıklı oruç diyeti gün içinde belirlenen saatler arası yapılmaktadır. Uzman doktorlar bunun için 5-2 ya da 16-8 saatlik yeme düzeninin takip edilmesini tavsiye eder. Bu aralıklar ile vücut üzerine belirli vakitlerde kalori alımı yapılarak kalan diğer vakitlerde hiçbir şey tüketmemeyi önermektedir. Uygulanan aralıklı diyet programı içerisinde ne yendiği kadar ne zaman yendiği de önemlidir. Bununla birlikte vücuda alınan kalori miktarının azaltılması kilo vermeye yardımcı olmaktadır.