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Son zamanların en popüleri diyeti: Aralıklı oruç diyeti nedir?

22.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Son zamanların en popüleri diyeti: Aralıklı oruç diyeti nedir?

Aralıklı oruç diyeti vücut üzerindeki yağ oranını minimuma indirerek bu sayede kas kaybını önlemeye yardımcı olur. Belirli zaman aralıklarıyla yapılan bu diyet uygulaması, insan vücuduna olumlu katkı sağlar. Peki aralıklı oruç diyeti nedir?

Kişiler için can sıkıcı olabilen fazla kilolardan belirli yöntemler uygulanarak kurtulmak mümkündür. Aralıklı oruç diyeti de bu yöntemlerden biri ve aynı zamanda son zamanların en popüler diyetidir. Birçok kişinin tercih ettiği aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım.

Aralıklı Oruç Diyeti Nedir?

İnsan vücudunun bazı bölgelerinde oluşan yağ birikiminin, belirli zaman aralıkları ile hazırlanmış olan programa uyum sağlayarak dengeli bir şekilde yok edilmesine aralıklı oruç diyeti denir. Aralıklı oruç diyeti, yağ yakımının yanı sıra kas kütlelerinin kaybını önler. Dengeli bir şekilde kilo verdiren bu oruç diyeti, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Diyet uygulamalarında oldukça sık tercih edilen bu yöntem, kişilere hızlı bir şekilde kilo verme imkanı sunar. Diğer diyet uygulamalarından farkı hızlı ve yalnızca belirli saat aralığında beslenmeye yönelik olmasıdır. Hızlı kilo verdirmesi sebebiyle şok diyetler ile karıştırılmamalıdır. Aralıklı oruç bir şok diyet değildir.

Aralıklı Oruç Diyeti Nasıl Yapılır?

Günümüzde oldukça yaygınlaşan intermittent fasting halk tabiriyle aralıklı oruç diyeti gün içinde belirlenen saatler arası yapılmaktadır. Uzman doktorlar bunun için 5-2 ya da 16-8 saatlik yeme düzeninin takip edilmesini tavsiye eder. Bu aralıklar ile vücut üzerine belirli vakitlerde kalori alımı yapılarak kalan diğer vakitlerde hiçbir şey tüketmemeyi önermektedir. Uygulanan aralıklı diyet programı içerisinde ne yendiği kadar ne zaman yendiği de önemlidir. Bununla birlikte vücuda alınan kalori miktarının azaltılması kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Aralıklı Oruç Şekilleri

Uzmanlar tarafından önerilen aralıklı oruç diyetinin belirlenen saat aralıkları da oldukça önemlidir. Önerilen;

  • 5-2 diyeti; hafta içinde art arda olmayan iki günü, günlük alınması gereken miktarın yalnızca yüzde 25’inin alınması demektir. Yani haftanın 5 günü normal miktarda yemek ve kalan diğer 2 gün içinde günlük alınan kalori miktarının kısıtlanmasıdır. Bu kalori miktarı toplamda erkekler için 600 kalori olurken kadınlar için 500 kaloris olarak ayarlanmalıdır. Bu sayede vücut, diyet yapıyormuş hissine kapılmayarak fazla kalori biriktirmez.
  • 16-8 diyeti; bir günün 16 saati oruç tutarak geçirilen diyet uygulamasıdır. 16 saat boyunca hiçbir şey tüketilmemektedir. Kalan 8 saatlik zaman dilimi ise belirli aralıklarla ayarlanarak tüketim yapılmalıdır. Bunun için öğlen 12 ile akşam 8 arası önerilmektedir. Bu saatler sabah 11 ve akşam 7 arası da olabilir. Bu diyet türünde akşam 7’de yemek yendiyse arada 16 saat olacak şekilde sabah tekrar 11’de yemek yenmelidir.
  • 24 saat diyeti; diyeti yapacak olan kişinin isteği ve ihtiyacına göre, haftalık ya da aylık uygulanan bir diyet programıdır. Belirlenen sürenin bir günü yani 24 saat boyunca hiçbir şey yemeyip kalan diğer günler normal bir şekilde beslenme uygulamasıdır.

Bazı uzmanlar tarafından çok uzun süre aç kalınan aralıklı oruç diyetleri, vücudu olumsuz etkileyebilme ihtimalinden dolayı önerilmemektedir.

Aralıklı Oruç Diyetini Kimler Yapmamalıdır?

Aralıklı oruç diyeti, uzun süre açlık gerektirdiğinden dolayı herkes için uygun olmayabilir. Tedbirsiz bir şekilde uygulandığında sağlık sorunları açabilir. Özellikle aç kalma durumunda kan şekeri ile bir sorun yaşanıyorsa, diyabet hastası ya da kronik bir hastalığınız varsa, ilaç kullanıyorsanız bu ve bunun gibi birçok durum sağlığınız açısından sorun teşkil edebilir. Bunun gibi durumlarda aralıklı oruç diyetine başlarken temkinli olmakta fayda vardır. Aynı zamanda gebelik düşünen ve emziren kişiler bu diyeti yaparken bir doktora başvurmaları gerekir.
Aralıklı Oruç Diyeti İçin Örnek Menü

Sağlıklı ve zinde kalmak için güne yarım litre su ve bir fincan sade kahve içerek başlanabilir. Ardından belirlenen saat aralıklarına göre yeme düzeni öğle vaktine denk gelecek şekilde isteğe göre ayarlanmalıdır. Aralıklı oruç diyeti ile kilo verenler tarafından uygulanan bazı diyet listeleri şöyledir:

Örnek Menü:

· Saat: 12.00

  • 2 adet yumurta (omlet ya da haşlama)
  • Yeşillikler, salatalık, domates
  • 5 adet zeytin
  • 2 adet ceviz
  • 2 adet gün kurusu

· Saat: 16.00

  • 1 bardak kefir / süt
  • 1 elma

· Saat: 20.00

  • 1 tabak etli sebze yemeği
  • 1 kase mevsim salata
  • 1 dilim ekmek

Örnek Menü 2:

· Saat: 12.00

  • 1 tabak etli kuru baklagil
  • 1 kase cacık
  • Bol salata

· Saat: 16.00

  • 1 fincan ödem atıcı içecek
  • 1 porsiyon meyve

· Saat: 20.00

  • 1 tabak dolusu fırınlanmış sebze
  • 1 kase yoğurt / ayran
  • 1 kase salata

Aralıklı oruç diyeti örnek menüler için belirlenen saatler kişinin isteğine değişiklik gösterebilir.

Aralıklı Oruç Diyeti ile Kaç Kilo Verilir?

Bu tarz diyet programları herkesin aklında kilo kaybını ne kadar olacağı sorusunu getiriyor. Dolayısıyla “Aralıklı diyeti ile kaç kilo verilir?” sorusu en sık karşılaşılan sorulardan biri oluyor. Uygulanan 8 saatlik oruç diyeti ile 3 haftada 15 kilo vermek mümkündür. Bu diyet ile 1 ayda 7 kilo verenler de olmuştur. Uygulanan programın kalori miktarı ve diyeti uygulanan kişinin bünyesine göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Kilo kaybının ardından dengeli bir beslenme düzeni sağlanarak kilonun korunması gerekir. Aksi halde verilen kilo tekrar alınabilir.

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