Son zamanların en popüleri diyeti: Aralıklı oruç diyeti nedir?

Kişiler için can sıkıcı olabilen fazla kilolardan belirli yöntemler uygulanarak kurtulmak mümkündür. Aralıklı oruç diyeti de bu yöntemlerden biri ve aynı zamanda son zamanların en popüler diyetidir. Birçok kişinin tercih ettiği aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım.
İnsan vücudunun bazı bölgelerinde oluşan yağ birikiminin, belirli zaman aralıkları ile hazırlanmış olan programa uyum sağlayarak dengeli bir şekilde yok edilmesine aralıklı oruç diyeti denir. Aralıklı oruç diyeti, yağ yakımının yanı sıra kas kütlelerinin kaybını önler. Dengeli bir şekilde kilo verdiren bu oruç diyeti, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Diyet uygulamalarında oldukça sık tercih edilen bu yöntem, kişilere hızlı bir şekilde kilo verme imkanı sunar. Diğer diyet uygulamalarından farkı hızlı ve yalnızca belirli saat aralığında beslenmeye yönelik olmasıdır. Hızlı kilo verdirmesi sebebiyle şok diyetler ile karıştırılmamalıdır. Aralıklı oruç bir şok diyet değildir.
Günümüzde oldukça yaygınlaşan intermittent fasting halk tabiriyle aralıklı oruç diyeti gün içinde belirlenen saatler arası yapılmaktadır. Uzman doktorlar bunun için 5-2 ya da 16-8 saatlik yeme düzeninin takip edilmesini tavsiye eder. Bu aralıklar ile vücut üzerine belirli vakitlerde kalori alımı yapılarak kalan diğer vakitlerde hiçbir şey tüketmemeyi önermektedir. Uygulanan aralıklı diyet programı içerisinde ne yendiği kadar ne zaman yendiği de önemlidir. Bununla birlikte vücuda alınan kalori miktarının azaltılması kilo vermeye yardımcı olmaktadır.
Uzmanlar tarafından önerilen aralıklı oruç diyetinin belirlenen saat aralıkları da oldukça önemlidir. Önerilen;
Bazı uzmanlar tarafından çok uzun süre aç kalınan aralıklı oruç diyetleri, vücudu olumsuz etkileyebilme ihtimalinden dolayı önerilmemektedir.
Aralıklı oruç diyeti, uzun süre açlık gerektirdiğinden dolayı herkes için uygun olmayabilir. Tedbirsiz bir şekilde uygulandığında sağlık sorunları açabilir. Özellikle aç kalma durumunda kan şekeri ile bir sorun yaşanıyorsa, diyabet hastası ya da kronik bir hastalığınız varsa, ilaç kullanıyorsanız bu ve bunun gibi birçok durum sağlığınız açısından sorun teşkil edebilir. Bunun gibi durumlarda aralıklı oruç diyetine başlarken temkinli olmakta fayda vardır. Aynı zamanda gebelik düşünen ve emziren kişiler bu diyeti yaparken bir doktora başvurmaları gerekir.
Aralıklı Oruç Diyeti İçin Örnek Menü
Sağlıklı ve zinde kalmak için güne yarım litre su ve bir fincan sade kahve içerek başlanabilir. Ardından belirlenen saat aralıklarına göre yeme düzeni öğle vaktine denk gelecek şekilde isteğe göre ayarlanmalıdır. Aralıklı oruç diyeti ile kilo verenler tarafından uygulanan bazı diyet listeleri şöyledir:
· Saat: 12.00
· Saat: 16.00
· Saat: 20.00
· Saat: 12.00
· Saat: 16.00
· Saat: 20.00
Aralıklı oruç diyeti örnek menüler için belirlenen saatler kişinin isteğine değişiklik gösterebilir.
Bu tarz diyet programları herkesin aklında kilo kaybını ne kadar olacağı sorusunu getiriyor. Dolayısıyla “Aralıklı diyeti ile kaç kilo verilir?” sorusu en sık karşılaşılan sorulardan biri oluyor. Uygulanan 8 saatlik oruç diyeti ile 3 haftada 15 kilo vermek mümkündür. Bu diyet ile 1 ayda 7 kilo verenler de olmuştur. Uygulanan programın kalori miktarı ve diyeti uygulanan kişinin bünyesine göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Kilo kaybının ardından dengeli bir beslenme düzeni sağlanarak kilonun korunması gerekir. Aksi halde verilen kilo tekrar alınabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum