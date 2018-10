Sonbahar hastalıkları nelerdir? Sonbahar hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

VÜCUDUNUZUN SU VE TUZ DENGESİNİ İYİ AYARLAYIN Mevsimsel değişiklikler, kalp ve dolaşım sisteminde hormonal değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler önlem alınmadığı takdirde kalp yetmezliği, çarpıntı ve tansiyona neden olarak kişide hayati risk yaratmaktadır. Soğuk havalarda daha az terleyen vücudumuzun tuz ve su kaybı azalmaktadır. Tuz ve su dengesinin bozulması, tansiyon ve kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle yaz aylarında 15 bardak tüketilen suyu 10 bardağa, tuzu ise yarı yarıya azaltmak gerekmektedir. Ayrıca tüm bu kişisel önlemlerin yanı sıra tansiyon ve kalp ilaçları her gün düzenli olarak kullanılmalıdır. Her mevsimde olduğu gibi üzüntü, stres, uykusuzluk, aşırı yorulma, araya giren enfeksiyonlar da tansiyonun yükselmesini önlemek için kullanılan ilaçların yetersiz kalmasına yol açabilmektedir. Bu tür durumlarda öncelikle stres ve aşırı yorulacağınız aktivitelerden uzak durmanız, doktorunuz ile iletişim kurarak ilacımızın dozunu yeniden düzenlemeniz gerekmektedir. Araya giren enfeksiyonlar, tansiyonu etkilediği gibi şeker hastalığı olanları da etkileyebilir. Diyabet ilacı kullanan, bu tür durumlarda mutlaka doktoruna giderek şekerini kontrol ettirmelidir. İnsülin kullanan şeker hastalarının yakınması olmasa da doktoruna gitmesi ve kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ SİZ DE EĞİTEBİLİRSİNİZ



Mevsimsel değişimlerden etkilenen sindirim sistemi, mide ülseri, gastrit, reflü, hazımsızlık ve kabızlık gibi hastalıklarda artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle daha önce mide rahatsızlığı bulunan kişilerin, sonbahar mevsiminin başlaması ile birlikte mutlaka mide ile ilgili diyete yeniden başlanması gerekmektedir. Ayrıca mide sağlığı için sigara, kahve, acılı, yağlı, aşırı tatlı ve kuru gıdalardan uzak durulmalıdır. Yakınmaların arttığı durumlarda zaman kaybetmeden alanında uzman doktor kontrolünde tedaviye bir an önce başlanmalıdır. Egzersiz, her mevsimde olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında da vücudumuzun sağlığı için önemlidir. Hava durumuna göre uygun kıyafetler giyerek spor yapmak, yürümek, bisiklet sürmek, olanak var ise yüzmek sindirim sistemi sağlığı için önemli fayda sağlar. Sonbaharda en sık gülen rahatsızlıklardan birisi de kabızlıktır. Akıllı ve eğitilebilir olan sindirim sitemini aldığınız basit önlemlerle kontrol altına alabilirsiniz. Tuvalete 1-2 günden fazla çıkamadığınız durumlarda, her gün aynı saatte tuvalete giderek, bol su içerek, kabızlık gideren besinler tüketerek bu rahatsızlıktan kurtulabilir.