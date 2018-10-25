Sonbahar hastalıkları nelerdir? Sonbahar hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Havaların soğuması ile birlikte kış hastalıkları da ortaya çıkmaya başladı. Doğanın kendisini mevsim değişikliklerine hazırladığı gibi, bazı dengeleri değişen vücudumuz ve metabolizmamızın da bu döneme hazırlanması gerekiyor. Değişimden en çok etkilenen sindirim, solunum, iskelet, dolaşım sistemleri, kalp ve kaslarımızı ise bazı pratik önlemlerle sonbahar ve kış enfeksiyonlarından korumak mümkün olabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ali Vardar, sonbahar ve kış hastalıklarından korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

VÜCUDUNUZUN SU VE TUZ DENGESİNİ İYİ AYARLAYIN



Mevsimsel değişiklikler, kalp ve dolaşım sisteminde hormonal değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler önlem alınmadığı takdirde kalp yetmezliği, çarpıntı ve tansiyona neden olarak kişide hayati risk yaratmaktadır. Soğuk havalarda daha az terleyen vücudumuzun tuz ve su kaybı azalmaktadır. Tuz ve su dengesinin bozulması, tansiyon ve kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle yaz aylarında 15 bardak tüketilen suyu 10 bardağa, tuzu ise yarı yarıya azaltmak gerekmektedir. Ayrıca tüm bu kişisel önlemlerin yanı sıra tansiyon ve kalp ilaçları her gün düzenli olarak kullanılmalıdır. Her mevsimde olduğu gibi üzüntü, stres, uykusuzluk, aşırı yorulma, araya giren enfeksiyonlar da tansiyonun yükselmesini önlemek için kullanılan ilaçların yetersiz kalmasına yol açabilmektedir. Bu tür durumlarda öncelikle stres ve aşırı yorulacağınız aktivitelerden uzak durmanız, doktorunuz ile iletişim kurarak ilacımızın dozunu yeniden düzenlemeniz gerekmektedir. Araya giren enfeksiyonlar, tansiyonu etkilediği gibi şeker hastalığı olanları da etkileyebilir. Diyabet ilacı kullanan, bu tür durumlarda mutlaka doktoruna giderek şekerini kontrol ettirmelidir. İnsülin kullanan şeker hastalarının yakınması olmasa da doktoruna gitmesi ve kontrollerini yaptırması gerekmektedir.