Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Yaz aylarında daha canlı, pastel renkler kullanılırken sonbaharda sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renkler ve toprak tonları daha çok tercih ediliyor. Kış ayına yaklaşırken erkek kombinlerinde toprak tonlardaki pantolonlara eşlik eden oduncu gömlekler, trençkotlar, ceketler ve su geçirmez botlar başı çekiyor. Şapka ve kaşkoller ise en çok tercih edilen aksesuarlar olarak sonbahar kombinlerine eşlik ediyor. Sonbaharın kasvetini atacağınız, üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz, içinizi ısıtacak ve tarzınızı yansıtacak birbirinden şık sonbahar kıyafetleriyle karşınızdayız. Gelin, bu cool mevsimin havasını yakalayabileceğiniz ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Yağmurlu ve soğuk havaların vazgeçilmezi su geçirmez botlar

Kaliteli, şık ve dayanıklı bir bot sonbahar aylarının yağmurlu günlerinde büyük önem taşıyor. Kışlık, kalın ve kürklü botlar yerine hantal olmayan, daha şık ve sonbahara uygun kahve tonlarında bir bot arıyorsanız güzel bir ürünle karşınızdayız. Birkenstock Squall Canyon WT Pull On WP Chelsea Moda Ayakkabı, su geçirmez membran dokusuyla yağmurlu havalara kolayca uyum sağlıyor. Canlı kahverengi tonuyla krem ve haki pantolonlarla çok yakışacak botun yanında bulunan fermuarı, kolay giyilmesini sağlıyor. Geçiş mevsimlerinin yıldız parçası olacak botun burun kısmında bulunan klasik desen detayları da oldukça şık.

2. Sonbaharın en gözde parçası oduncu gömlekleri, yıllar geçse de trend olmaya devam ediyor

Erkek giyimin en sevilen parçalarından oduncu gömlekleri, sonbahar aylarında her yerde karşımıza çıkıyor. Her rengi ve deseni bulunan oduncu gömlekleri, tek başına ya da basic tişörtlerle kombinlendiğinde şık ve spor görünümü beraberinde getiriyor. Koton Ekose Oduncu Gömleği'nde yer alan turuncu, kahve ve krem renklere ek olarak kullanılan koyu mavi çizgiler, kontrast yaratıyor. Günlük kombinlerde kurtarıcınız olacak oduncu gömleğinin fiyatı da oldukça uygun! Girdiğiniz ortamda şıklığınızla gözleri üzerinizde toplayacağınız oduncu gömleğini hemen her renkteki jeanlerle kolayca kombinleyebilirsiniz.

3. İtalyan tipi kasketlerle şıklığınızı tamamlayın

Peaky Blinders’ın sevilen karakteri Thomas Shelby, kişiliğinin yanı sıra tarzıyla da çok beğeniliyor. Çok konuşulan stilinin yıldız parçası ise İtalyan tarzı kasketi! Son yıllara damgasını vuran, çok aranan ve sevilen kasketi siz de kombininize eklemeye ne dersiniz? Külah İtalyan Kasket'le bulunduğunuz her ortamda dikkat çekmeniz mümkün! Tarzınızın bir parçası haline getirebileceğiniz şapkayı özellikle sonbahar aylarında severek kullanabilirsiniz. Uzun palto, ceket ve trençkotlarla göz alıcı bir kombin oluşturabilirsiniz. Yün dokusuyla sıcak tutan kasketin kep kısmında bulunan çıtçıtlı detayı sayesinde şapkayı istediğiniz formda kullanabilirsiniz.

4. Toprak rengi pantolonlar sonbahar modasına damgasını vuruyor

İş hayatında daha şık ve resmi bir görünüm elde etmek istiyorsanız tercihinizi cepli, düz kesim klasik pantolonlardan yana yapabilirsiniz. Kışları kadife, yazları daha ince kumaşlar tercih edilirken sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde daha ara tonlar ve daha rahat kumaşlar seviliyor. Kahve tonu, normal bel yapısı ve düz boru paça kesimli Defacto Regular Fit Chino Pantolon okulda, iş yerinde ve davetlerde size eşlik edebilecek türden. Blazer, ceket, boyunlu krem rengi kazakların yanı sıra toprak renklerindeki tişört ve gömleklerle uyum yakalayan pantolon, bütçe dostu fiyatıyla da kalbinizi fethedecek!

5. Yılların eskitemediği bir klasik, trençkot

Trençkot senelerdir asla modası geçmeyen parçalardan biri. Klasik, şık ve iddialı duruşuyla bir bakanın bir daha bakmasını sağlayan trençkotlar özellikle sonbahar mevsiminde sık kullanılıyor. Vücuda oturan fit kesimli, kaliteli birinci sınıf kumaştan üretilen WHATLEES Trençkot, sonbahar aylarında jean ya da haki ve kahve tondaki pantolonlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. Günlük ayakkabı ve botlarınızla da kullanabileceğiniz trençkot, şık düğmeleri, bel altı boyu, arka kısmındaki kuşağıyla tam bir klasik! 5 farklı renk seçeneğinden dilediğinizi seçip sonbahara hazırlanmaya ne dersiniz?

6. Yağmur altında yürüyüşlerin olmazsa olmazı kapüşonlu sweatshirt

Yağmurlu bir günde kulaklığı takıp müzik dinleyerek tek başına yürüyüş yapmayı kim sevmez ki? Sağladığı konfor, spor görünümü ve tarzıyla sweatshirtler bu yürüyüşlerinizi güzelleştirecek giysilerden biri. Oversize kesimi, sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Trendyol Man Haki Oversize Uzun Kollu Kapüşonlu Sweatshirt’e bayılacaksınız! Büzgülü bel tasarımının yanı sıra iki farklı renkle oluşturulan üçgen şeklindeki detaylarıyla sıradan sweatshirtlerden oldukça farklı. Yan cepleri de bulunan ürünün 4 farklı renk seçeneğinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Dilerseniz koyu veya açık tonlardaki jeanlerle kombinleyebilir, dilerseniz eşofman üstüne giyebilirsiniz.

7. Etnik desenler ve toprak tonların mükemmel uyumu oduncu gömleğiyle birleşiyor

Oduncu gömleklerin çok sevildiğini biliyoruz. Gömleklerde genellikle düz renkler ya da ekose desenlerin kullanılmasından şikâyet ediyor, daha farklı renk ve desenlerde bir oduncu gömleği arıyorsanız size güzel bir haberimiz var! Hazhers Oduncu Gömlek’in pamuklu dokuma kumaşı, tende yumuşacık bir his uyandırıyor. Gömleğin en dikkat çeken yanı ise etnik desenleri! Krem, açık turuncu, mint gibi renklere yer veren gömleği basic tişörtlerle kullanabilirsiniz. Özellikle açık renklerdeki kot pantolonlarla harika bir uyum yakalayacak gömlek, sonbaharın kasvetinden uzaklaşmak isteyenlerin favori parçası olmaya aday!

8. Kaşkol ve atkılarla kombininizi tamamlayın

Hafif ve sıcak tonlarda bir atkı ya da kaşkolle sonbahara hazırlanabilirsiniz. Erkek aksesuarları arasında en çok tercih edilenlerden kaşkoller, şıklığının yanı sıra rüzgâr ve soğuktan korumasıyla da vazgeçilmez hale geliyor. Canlı bordo rengiyle açık tonlardaki giysilerinize renk katacak, gözleri üzerinizde hissettirecek JACK & JONES Jacsolid Noos Şal, püskül detaylarıyla da oldukça şık. Koyu renk paltolarla harika bir uyum yakalayacak şalı krem tonlardaki trençkotlarla da kullanabilirsiniz. Bordo dışında 4 farklı renk seçeneği bulunan kaşkolü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

9. Haki renk pantolonla hem şık hem natürel bir görünüm elde edin

Sonbahar denilince akla hemen toprak tonları geliyor. Ancak sonbahar aylarında toprak tonları kadar yeşil ve yeşilin tonları da çok seviliyor. En sevilen yeşil tonu haki, erkek giyimde şık tercih edilen renkler arasında bulunuyor. Açık krem, beyaz ve siyah renklerdeki parçalara çok yakışan haki renk pantolonlar, sonbahar şıklığında yanınızda! Slim fit dar kesimli Altınyıldız Classics Haki Slim Fit Dar Kesim Chino Pantolon, %97 pamuk dokusuyla gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor. Koyu haki tondaki pantolonu kazak, sweatshirt, gömlek ve tişörtlerle kullanabilirsiniz.

10. Trikolar, sonbahar kış modasında öne çıkıyor

Her rengi ve deseni bulunan trikolar, soğuk günlerin en büyük kurtarıcılarından. Farklı tasarımıyla göz dolduracak yumuşak tonlarda bir triko arıyorsanız bu ürün tam size göre! Xint Dik Yaka Pamuklu Slim Fit Fermuarlı Kazak, sonbaharda soğuktan korunurken şıklığından ödün vermek istemeyenler için harika bir seçenek. İçine tişört giyerek kullanabileceğiniz gibi tek başına da giyebilirsiniz. Vizon dışında siyah ve beyaz renkleri de bulunan triko, şık örgü deseni ve fermuar detaylı dik yakasıyla oldukça estetik bir duruş sergiliyor. Koyu kahverengi jean ve kumaş pantolonlarla kombinleyebileceğiniz kazak, sonbahar mevsiminin vazgeçilmez parçası haline gelecek!