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Sonbahar modasının olmazsa olmazlarından en beğenilen 400 TL altı deri ceketler

31.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz bitti bitecek derken nihayet sonbahar geldi. Baharlıklar ve kışlıklar da yavaş yavaş gardıroplardaki yerini almaya başladı. Yazın sıcak ve bunaltıcı havasının hafif serinliğe döndüğü bu mevsimde gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken bir öneriyle geldik: deri ceketler! Sonbahar modasının olmazsa olmazlarından deri ceketlerle tarzınıza tarz katmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz bütçe dostu 400 TL altı ceketlere mutlaka bakmalısınız. İşte detaylar!

Sonbahar modasının olmazsa olmazlarından en beğenilen 400 TL altı deri ceketler

Giyim ürünleri içinde en zamansız parçalardan biri olarak kabul edilen deri ceketler, sonbahara merhaba dediğimiz şu günlerde moda tutkunlarının odağında. Bahar aylarında tişörtlerin, çok soğuk olmayan kış aylarında da kazakların üzerine giyilebilen deri ceketler, sizi tarz ve havalı bir görünüme kavuşturuyor. Her kombine uyan, rahatlığıyla öne çıkan ceketlerle sonbahar modasına hızlı bir giriş yapmak ister misiniz? O hâlde sizin için seçtiğimiz 400 TL altı ürünlere mutlaka göz atın.

1. SORTEÈ Kadın Siyah Kolları Fermuarlı Deri Ceket

Adsız tasarım - 2022-08-31T154702.345

Kullanıcı yorumları:

  • "Aşırı böyle bir deri kokusu yok, o yüzden koku olarak rahatsız olmadım ve kalitesini de çok beğendim. Ben S beden giyiyorum, S beden aldım tam oldu."

  • "Aşık oldum. Kalitesi duruşu o kadar güzel ki fiyatına göre."
Ürünü İncele

2. Buratti Fermuarlı Çıkarılabilir Kapüşonlu Slim Fit Suni Deri Erkek Deri Ceket

Adsız tasarım (94)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel ve kaliteli. Bir beden üstünü alın daha güzel oturuyor."

  • "Ürünün kalitesi çok güzel ve gayet şık. Ancak kalıbı dar bir iki beden büyüğünü almanızda fayda var."
Ürünü İncele

3. Bigdart 1025 Suni Deri Kadın Biker Ceket

Adsız tasarım (96)

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyat performans ürünü. Çok başarılı. Aynı gün Mavi Jeans’ten de deri ceket aldım, iki katı para verdim. Duruş aynı. Tek fark o kalın kumaş, bu ceket biraz daha ince. Rengi de göründüğü gibi. Ben tavsiye ederim."

  • "Göründüğünden daha havalı. Çok teşekkür ediyorum. 53 kiloyum, S aldım, çok hoş oldu."
Ürünü İncele

4. RVS Moda Erkek Deri Ceket

Adsız tasarım (92)

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşime hediye almıştım, herkes çok beğendi. Tam beden alabilirsiniz."

  • "Dokusu ve duruşu gerçekten çok güzel. Biz çok beğendik."
Ürünü İncele

5. Pattaya Kadın Dik Yaka Suni Deri Ceket

Adsız tasarım (98)

Kullanıcı yorumları:

  • "38 giyiyorum, 40 beden aldım tam oldu. Gayet güzel bir ürün. Tavsiye ederim."
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6. Jokercollection Erkek Siyah Göğüs Çizgi Detaylı Deri Mont

Adsız tasarım (97)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün gerçekten çok güzel, bu fiyata gerçekten fazlası ile değecek bir ürün. S beden giyinmeme rağmen M beden sipariş verdim ve tam oldu. Satıcıya ilgi ve hızlı teslimat icin teşekkür ederim."

  • "Üstte duruşu çok güzel. Tam bedeninizi alabilirsiniz eşim çok beğendi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

7. Defacto Kadın Bej Dik Yaka Fermuarlı Suni Deri Ceket

Adsız tasarım (95)

Kullanıcı yorumları:

"Asla böyle bi ceket beklemiyodum. Bayıldım çok güzel ve yumuşak."

  • "Ben aşırı memnunum. Beklediğimden de iyi geldi."
Ürünü İncele

8. Altınyıldız Classics Erkek Siyah Standart Fit Soğuk Geçirmez Suni Deri Mont

Adsız tasarım - 2022-08-31T154417.996

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok kaliteli ve şık. Bedenler tam. Kendi bedenizi alın. İndirimden baya uyguna aldım."

  • "Çok güzel, çok sıcak tutuyor. Gönül rahatlığıyla alınabilir, indirim olması ayrıca guzeldi."
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9. Koton Kadın Kahve Deri Görünümlü Mont

Adsız tasarım (99)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok beğendim. Fotoğraftaki fazla parlaklık yok yani dozunda bir tonda. Farklı ve şık duruyor. Tam bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Mükemmel bir ürün, çok beğendim. Hem tarz hem kullanışlı. Teşekkürler."
Ürünü İncele

10. TRENDYOLMİLLA Bordo Suni Deri Ceket

Adsız tasarım (91)

Kullanıcı yorumları:

  • "Gayet başarılı, şık bir parça. Bence özel günde de giyilebilir, normal günde de. Alın aldırın."

  • "Süper bir ceket. Ürünü kaçırmayın. Çok güzel."
Ürünü İncele

11. Ceylan Otantik Siyah Deri Ceket

Adsız tasarım (92)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün güzel çok beğendik. Boyum 170 cm. Tam kalçamı kapattı. Üründe hafif koku var ama umarım zamanla geçer."

  • "Çok güzel. İyi ki almışım. Salaşlığı görüntüsü falan... Ben sevdim. 1,67 boyundayım, 56 kiloyum. Uzunluğu dizimin beş karış üstünde."
Ürünü İncele

12. TRENDYOLMİLLA Siyah Deri Görünümlü Ceket

Adsız tasarım (93)

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir ceket, aşırı şık. Bir beden küçük almanızı tavsiye ederim."

  • Çok iyi bir ürün. Görseldeki ile aynı. Rahatlıkla alabilirsiniz. Bir beden büyük, içine kazak falan giymeyi düşünüyorsanız alın. Onun dışında kalıbı dar değil."
Ürünü İncele

13. CIQULATA Double Cepli Çıtçıtlı Kadın Deri Ceket Siyah

Adsız tasarım - 2022-08-31T154434.786

Kullanıcı yorumları:

  • "Tek kelimeyle beklediğim daha iyi geldi."

  • "Ürün güzel ama bir beden büyük alsam daha iyi olurmuş."
Ürünü İncele


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