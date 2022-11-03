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Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

02.11.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelişiyle tarzına önem veren kişiler, hem soğuktan koruyacak hem tarzlarını ortaya koyacak kolej ceketlerini araştırıyor. Farklı renk, desen ve kumaş çeşidi seçeneği olan kolej ceketi modellerini sizin için araştırdık ve bir araya getirdik. Eğer siz de spor şık giyinmeyi seviyorsanız çeşitli model ve kombin önerilerine yer verdiğimiz listemizi sonuna kadar okuyabilirsiniz.

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

90'ların yıldızı kolej ceketleri, bu sezon rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkıyor. Uzun zamandır dolabınızda duran parçalarınızı tek ceket dokunuşuyla yeni gibi gösterebilirsiniz. Okuldan ofise pek çok yerde tercih edilebilen bu ceketler, sonbaharda dolabınızda mutlaka bulunması gereken modellerden biri. Gelin, birbirinden farklı tarzları ile ruhunuzdaki gençlik ateşini tekrar yakacak kolej ceketi modellerini birlikte inceleyelim!

1. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Yassiglia Kadın Kolej Ceketi

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

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Yabancı gençlik filmlerinin vazgeçilmez forması sizi lise yıllarınıza ışınlayacak! YYassiglia Kadın Kolej Ceketi, yumuşacık ipeksi dokusuyla soğuk sonbahar günlerinde sizi sıcak tutacak. Mevsimin kurtarıcısı bu parçayı mom jean ya da skinny jean ile kombinleyebilirsiniz. Spor ve şık görünümünüzü oversize bir şal ile tamamlayabilirsiniz. Konsept partilerde, gezilerde, okula giderken ya da kafede arkadaşlarınızla buluşurken ceketinizi üstünüze atabilirsiniz.

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2. Okulun popüler kızı kombini: Berska Bomber Kolej Ceketi

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Lise yıllarına geri dönüş zamanı! %58 polyester ve %42 pamuktan üretilmiş Berska Bomber Kolej Ceketi, içine giyeceğiniz renkli croplarınıza uyum sağlayacak. Kot pantolon giymek istemeyenler, ceketi mini etek ve topuklu çizmeler ile tercih edebilir. Armalı ve oversize olan ürün, bu sezon kalbinizi fethetmeye geliyor, dolabınızda ona yer açın!

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3. Deriden vazgeçmek istemeyenlere: Zukmuk Kolej Ceketi

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Havalar soğuduğunda ilk ortaya deri ceketler çıkar. Bu sezon deri ceketlerinizi, deri detaylı kolej ceketler ile değiştirmeye ne dersiniz? Zukmuk Kolej Ceketi'ni deri taytlar ile kombinleyip deri şıklığı yakalayabileceğiniz gibi kot pantolonlar üzerine giyerek günlük ve sade bir görüntü de elde edebilirsiniz. Yüksek kalite polyester ve deriden üretilmiş bu ceket, asi ve genç ruhunuzu yansıtmanız için birebir.

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4. Lise âşıklarını unutmadık: Cartoonsshop R Siyah Kolej Ceket

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Kolej ceketlerinin en güzel yanı, unisex kullanıma uygun olması. cartoonsshop R Siyah Kolej Ceket'i partnerinizle satın alıp birlikte giyerek girdiğiniz her ortamda ilgi odağı olabilirsiniz. Kadınlar ekose desenli mini etek, canlı renkli bir kazak ve topuklu ve kısa botlar kombininizi tamamlayabilir. Erkeklerin ise spor bir cap ve şık bir saat takarak şıklığından söz ettirmesi mümkün.

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5. Kahve tonları olmadan sonbahar olmaz: XHAN Kadın Kahverengi Nakış Detaylı Kolej Sweatshirt

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Sonbahar dediğimizde kimin aklına ilk olarak kahve tonları gelmiyor ki? XHAN Kadın Kahverengi Nakış Detaylı Kolej Sweatshirt, %70 pamuk ve %30 polyester ile üretilmiş ve tam kalıp bir ceket. Renk geçişleri sayesinde ürün, pek çok farklı parça ve renk ile kombin fırsatı sunuyor! Mankenin üzerindeki gibi modeli rahat taytlarla kombinleyebilir ve hem salaş hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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6. Oversize sevenler için eşsiz tercih: DeFacto X5327AZ Ceket Kadın

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

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Oversize kesimi, %100 pamuklu kumaşı ve yuvarlak yakası ile DeFacto X5327AZ Ceket Kadın'ın her kadının dolabında olması gerektiği bir gerçek! Yaka ve sırt kısmında baskı detayı mevcut olan ceket, kumaşı sayesinde soğuk havalarda da kolaylıkla tercih edilebilir. Kahverengiyi seven ama ağırlığı koyu renklere vermek istemeyenler için ürün oldukça ideal. Örgü bir bere ve salaş bir atkı yardımıyla sonbahar ve kış aylarında da stil sahibi görünebilirsiniz.

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7. Salaş giyinmeyi sevenler için özel seçim: Moshtashio Kolej Ceketi

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Etekler, jean çeşitleri ya da taytlar yerine eşofman altlarıyla da kolayca kombinlenen Moshtashio Kolej Ceketi, kaliteli kumaş yapısıyla ön plana çıkıyor. Ürünün XS bedenden 3XL bedene kadar geniş bir beden skalası mevcut. Bu sayede tam kalıp ya da oversize giymek tamamen sizin elinizde. Unisex bir model kolej ceketi arıyorsanız bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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8. Kırmızının büyüsüne kapılanlara: TrendGarı Kolej Ceket Oversize Üç İplik Şardonlu Nakış (Unisex)

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Bu yılın yaz sezonunun en güncel parçası şüphesiz biker taytlardı. TrendGarı Kolej Ceket Oversize Üç İplik Şardonlu Nakış (Unisex) modeli, hem normal hem biker taytlarınız ile kombinleyerek tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarındaki tarzınızı daha retro göstermek için ürünün içine süveter giyip yüksek bel beyaz bir etek ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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9. Asi vehavalı: The Champ Global Unisex Gri Kanye West Lucky Me Oversize Kolej Ceket

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulan The Champ Global Unisex Gri Kanye West Lucky Me Oversize Kolej Ceket, XS'dan 2XL'a kadar geniş bir beden skalasına sahip. İçinin polarlı olması sayesinde ceket, kış aylarında kullanılabilir. Yüksek kalite baskıları ile kendinizi daha asi ve havalı hissedeceğiniz ceketi çok seveceksiniz. Star parçanızı gölgede bırakmamak için ürünün içine düz renkler giymenizi öneriyoruz.

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10. Bir bakan bir daha bakacak: Maydo Fashion Unisex Günlük Kolej Ceket

Sonbahar modasının vazgeçilmezlerinden hem şık hem havalı kolej ceketi modelleri

Gabardin kumaştan üretilmiş ve nakış işlemelere sahip Maydo Fashion Unisex Günlük Kolej Ceket ile kendinizi âdeta bir star gibi hissedeceksiniz. Ürün, standart beden olsa da oldukça geniş bir kalıba sahip. Günlük hayattaki şıklığınızı bu ceket ile kimseye kaptırmayacağınıza eminiz.

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